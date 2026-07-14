Ministro Arrau acusa al INDH de volver a "romantizar el vandalismo"

Valparaiso 17 de Febrero 2026 Con una gran cantidad de rayados y carteles pegados se encuentra la fachada del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Manuel Lema/Aton Chile - MANUEL LEMA/ATONCHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, acusó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de "romantizar el vandalismo", luego que la entidad resolviera que sancionar rayados es "criminalizar la expresión artística".

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, acusó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de "romantizar el vandalismo", luego que la entidad resolviera que sancionar rayados es "criminalizar la expresión artística".

A través de su cuenta de X, Arrau afirmó que "el INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama expresión artística a rayar sin permiso bienes públicos o privados. No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda".

"Los derechos que debemos proteger son los del trabajador que levantó su negocio, los del vecino que cuida su barrio y los de todos los chilenos que financian con su esfuerzo y trabajo los bienes públicos", indicó.

El titular de Seguridad señaló que "alguna vez esperamos verlos de su lado, no transformando al responsable en víctima y a los afectados en una simple una nota al pie".

Las declaraciones del secretario de Estado surgen luego que se diera a conocer un informe que envió el INDH a la Cámara en el marco del debate por el proyecto de ley que crea el registro nacional de actos vandálicos e incivilidades.

De acuerdo a Ex-Ante, la cuarta conclusión del informe titulada Sobre la criminalización de la expresión artística , asegura que su amplísima redacción puede alcanzar formas de expresión artística cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos) .