Ministro Arrau anunció segunda fuerza de tarea, ahora en la macrozona norte

Santiago, 22 de junio de 2026. El ministro de Seguridad, Martin Arrau, junto a los altos mandos de las policias y los subsecretarios informa sobre los principales avances en materia de seguridad luego de Comite Policial Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

Explicó que esta nueva fuerza tarea, que se suma a la de macrozona sur, busca una "mejor coordinación de los servicios públicos, para sacar recomendaciones de política pública".

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció la formación de una segunda fuerza de tarea, ahora en la macrozona norte, con foco en el control fronterizo.

"Ya estamos trabajando, hace algunas semanas, de hecho, y vamos a sacar un informe, yo creo que de aquí a un mes, sobre propuestas bastante duras que avanzan bastante sobre una mejor política pública para nuestro control fronterizo", añadió.

Arrau agregó que "tenemos que pasar a mirar nuestra frontera como una instalación, una gran instalación de seguridad".

También explicó que esta fuerza tarea, que se suma a la de macrozona sur, busca una "mejor coordinación de los servicios públicos, para sacar recomendaciones de política pública".

Además, enfatizó que "la opinión seria y fundamentada es que tenemos que hacer mucho más por nuestro control fronterizo".

En cuanto a resultados, destacó el último megaoperativo conjunto entre Carabineros y la PDI que dejó 1.019 detenidos

Asimismo resaltó el modelo territorial cero (MT0) de la PDI, que registra más de 1.700 detenidos en lo que va del año.