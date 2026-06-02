Ministro Arrau asiste hoy a sesión especial de Senado por situación de seguridad

Valparaiso, 1 de junio 2026. El ministro de Seguridad Publica Martin Arrau durante la primera cuenta publica del presidente Kast en el Salon de Honor del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

La sesión fue programada previo al ajuste ministerial del 19 de mayo y se esperaba que asistiera la exministra Trinidad Steinert. Sin embargo, el Presidente José Antonio Kast la removió del cargo y nombró al entonces ministro de Obras Públicas.

En sesión especial, la Sala del Senado analizará hoy en la tarde el estado de seguridad del país. A la actividad asistirá el nuevo ministro Martín Arrau, quien expondrá sobre sus planes y el diagnóstico de la situación.

La sesión fue programada previo al ajuste ministerial del 19 de mayo y se esperaba que asistiera la exministra Trinidad Steinert. Sin embargo, el Presidente José Antonio Kast la removió del cargo y nombró al entonces ministro de Obras Públicas.

En una actividad protocolar con el fiscal nacional Ángel Valencia, el ministro Arrau declaró que trabajará sobre la base del plan de seguridad del Gobierno de Boric.

"El Plan Cuadrante lleva décadas, el plan MT-0 de la PDI lleva muchísimos años, son buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales", señaló en esa oportunidad.

"Hay que mejorarlas de manera constante, porque el fenómeno delictual efectivamente varía, hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado, secuestro, esto efectivamente va variando, las estrategias de aplicación", añadió.

"Pero los programas que han sido exitosos y han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas se van a mantener en el tiempo, y otros, por supuesto, habrá que evaluarlos", enfatizó.