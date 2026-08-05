Ministro Arrau destaca caída de 18% en homicidios y refuerza apoyo a Gendarmería

Santiago, 5 de Agosto de 2026. El ministro de Seguridad, Martin Arrau, junto al delegado Presidencial German Codina participa de un copamiento preventivo de Carabineros en la Linea 4 del Metro, en la comuna de Puente Alto. Diego Martin /Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El ministro de Seguridad destacó las cifras durante un copamiento policial en la Línea 4 del Metro y llamó a reforzar a Gendarmería tras el ataque armado contra un bus que trasladaba reos.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó este martes que los homicidios han disminuido un 18% a nivel nacional en lo que va de 2026 y que los robos con violencia registran una caída de 20% en la Región Metropolitana.

Las declaraciones las realizó durante un operativo de copamiento policial en la estación Las Mercedes de la Línea 4 del Metro, donde también abordó el reciente ataque armado contra un bus de Gendarmería.

Llevamos una disminución de homicidios a nivel nacional de 18% en lo que va del año. En la Región Metropolitana los robos con violencia, que son los que más preocupan a la ciudadanía, tienen una disminución de un 20% , comentó el secretario de Estado en punto de prensa.

Y agregó que hemos logrado tener mejores y seguimos avanzando, no hay ningún exitismo en esto, nos queda un largo camino por delante .

Al ministro se le consultó por el ataque armado a un bus de Gendarmería para intentar liberar reos de la cárcel de Puente Alto, hecho que calificó como de máxima gravedad .

Gendarmería de Chile, que pasó a ser una institución policial hoy en día, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, precisamente tiene que ser reforzado. Tiene que tener eficiente el apoyo del Estado porque se enfrenta día a día a esto , añadió.

Y agregó que incidentes como el del bus con reos es lo que se enfrenta día a día en nuestros recintos penitenciarios y en el traslado de imputados, similar también a lo que enfrentan las otras policías. Por eso tenemos que seguir aprobando leyes que le den más apoyo a nuestras policías .

Tenemos que aumentar los controles, invertir más en body scan , en aparatos que inhiban señales y que inhiban el ingreso de drones y otro tipo de elementos , agregó al referirse a la seguridad en las cárceles.

COPAMIENTOEn paralelo, Carabineros explicó que el operativo está asociado a marcar presencia y también algo que a veces es muy sensible, que la gente nos vea físicamente en los lugares donde ellos sienten la necesidad de sentirse más seguros .

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, en tanto, comentó que en lo que llevamos de este año, hemos tenido resultados bien importantes. Hemos triplicado la cantidad de decomisos de mercadería de las personas que ejercen el comercio ilegal en las estaciones de Metro .

En términos de la tasa total de delitos, en Metro tenemos delitos que están más bien asociados al robo, al hurto, y esa también va a la baja. Hemos tenido un 25% de disminución. Así es que, en general, los resultados han sido muy importantes este año , agregó.