Ministro Arrau evita comentar resolución de Contraloría sobre Trinidad Steinert

Santiago, 22 de junio de 2026. El ministro de Seguridad, Martin Arrau, junto a los altos mandos de las policias y los subsecretarios informa sobre los principales avances en materia de seguridad luego de Comite Policial Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

"No nos vamos a referir o a emitir juicios de valor sobre informes de Contraloría. Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría", señaló el secretario de Estado.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, evitó referirse al fallo de la Contraloría General de la República (CGR) que determinó que su antecesora se excedió en sus atribuciones al pedir por oficio informes a la PDI.

Consultado sobre la resolución señaló que "no nos vamos a referir o a emitir juicios de valor sobre informes de Contraloría. Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría".

"Y en lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública, y así se lo hemos manifestado al señor fiscal nacional, a los jefes de las policías", agregó.

Según relató el ministro, "nosotros estamos en ese rol de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados".

Yo no voy a emitir juicio de valor sobre eso. Lo que yo le he manifestado es que, en lo personal y lo que se le ha transmitido a todo el equipo, ser muy cuidadosos, de enmarcarnos en el marco normativo, constitucional y legal, de mantener el rol de coordinación estratégica que le corresponde a este ministerio y es quedarme en ese nivel, y es lo que le hemos manifestado todos los organismos que forman parte del ecosistema de seguridad pública", aseguró.

Sobre la Unidad Estratégica de Seguridad, Martín Arrau explicó que por "ley se crea una unidad estratégica, nosotros le hemos denominado Unidad Ministerial Estratégica, funciona, de hecho, en el nuevo piso del ministro, asesora directamente al ministro, llevo ya tres reuniones con ellos .

O sea, hay personas, existe, están encargados de monitorear fuerzas de tareas y cosas muy específicas, asesorando directamente al ministro, tal como mandata la ley. Así que el informe de Contraloría, precisamente, se ajusta a la realidad y lo que y lo que estamos haciendo", finalizó.