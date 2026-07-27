Chile.- Ministro Arrau reporta disminución del 17% de los homicidios a nivel nacional

Santiago, 5 de mayo de 2026. La Brigada de Homicidios de la PDI realiza pericias tras un homicidio perpetrado en calle Escanilla a una cuadra del Servicio de Encargo y Busqueda de Vehiculos de Carabineros en la comuna de Independencia donde sujetos - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

Acerca de los secuestros, indicó que los delitos de ese tipo informados por la PDI disminuyeron 45%, mientras que las incautaciones de droga aumentaron 60% en el año.

Tras el comité policial con Carabineros y la PDI, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó un nuevo balance sobre el control del delito en el país, en el que destacó la baja de los homicidios en 17% a nivel nacional.

En el detalle resaltó que la mayor disminución de los homicidios se verificó en la Región de Atacama, con una caída de 76%, mientras que en la de Arica y Parinacota fue de 43%. En la Región Metropolitana la baja alcanzó al 17%.

Acerca de los secuestros, indicó que los delitos de ese tipo reportados por la PDI disminuyeron 45%, mientras que las incautaciones de droga aumentaron 60% en el año.

Añadió que los ingresos irregulares al país disminuyeron 86%, mientras que la reconducción de personas llegó al 73%.

En otro tema, Arrau se refirió a las amenazas contra gendarmes con coronas de flores: "La respuesta del Estado tiene que ser una y muy sólida, por eso hablamos que nuestras policías tienen que tener legítima defensa de franco".

"Ese es el nivel de exposición que tiene hoy día Gendarmería de Chile. Al convivir con el delito más duro día a día, con narcotraficantes, con sicarios, con delincuentes de todo tipo, y efectivamente esa exposición hace que sean amenazados, que sean coaccionados, y eso es lo que tenemos que ir evitando", enfatizó.