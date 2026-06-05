Ministro Campos califica de "injusto" y "preocupante" posible arancel de EEUU

Santiago 13 de marzo 2026. Se desarrolla el primer consejo de gabinete en el salon Montt Varas del Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

El titular de Agricultura aseguró que espera que el país del norte "no se atreva" a aplicar un arancel del 12,5% a productos chilenos ante la supuesta falta de trazabilidad sobre importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó como injusta la propuesta de Estados Unidos de aplicar un arancel del 12,5% a productos chilenos ante la supuesta falta de trazabilidad sobre importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

Obviamente que nos preocupa, puesto que, si algo se concreta en ese sentido, va a ser perjudicial para el sector exportador nacional , dijo el secretario de Estado en entrevista con Radio 13C.

Y agregó que si ello se verifica (el arancel) sería muy preocupante e inquietante, es de esperar que no se atrevan

El Tratado de Libre Comercio (TDLC) que tiene Chile con Estados Unidos les da seguridad, certeza jurídica a los productores. Y bueno, no son materias que se pueden estar cambiando o variando unilateralmente según cuál sea la realidad o la voluntad de uno de los países , criticó.

Para Campos, además, es evidente que esto afecta la vigencia del régimen de libre comercio que Estados Unidos por tantos años estuvo promoviendo .

Espero y confío en que lo que Chile haga pueda generar un resultado positivo y también deseo que Estados Unidos no se atreva a adoptar una medida que no solamente es perjudicial para Chile, sino que además yo la considero injusta , aseguró.

En la entrevista, el ministro de Agricultura aseguró que Chile no ha sido notificado por parte de Estados Unidos. La información que yo dispongo es que la Cancillería, la Embajada de Chile en Washington, le está haciendo un seguimiento muy directo a esta materia , dijo.

El secretario de Estado explicó que la producción de frutas y verduras de Chile no competiría con la local en Estados Unidos por temas de temporadas de cosecha. Ese es un factor que deberían considerar, puesto que, de contrario, el gobierno del presidente Trump lo que va a lograr es encarecer ante sus consumidores el ingreso de la fruta nacional o de cualquier otro producto que pueda ser afectado por estos aranceles , explicó.

Hay que esperar qué es lo que se va a concretar, confiar en que las gestiones que Chile está haciendo sean positivas y fructíferas y, de algún modo, formular votos para que la racionalidad vuelva a ser la característica del mercado internacional y particularmente las decisiones que Estados Unidos adopte , finalizó.