Ministro de Justicia realiza inspección al Complejo Penitenciario de Valparaíso

Valparaiso, 26 de mayo 2026 El ministro de Justicia, Fernando Rabat, visita dependencias del Complejo Penitenciario de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

Fernando Rabat recorrió las distintas dependencias del recinto para revisar avances en infraestructura, seguridad penitenciaria y programas de reinserción social.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, realizó este martes una visita al Complejo Penitenciario de Valparaíso instancia en la que recorrió distintas dependencias del recinto para revisar avances en infraestructura, seguridad penitenciaria y programas de reinserción social.

El secretario de Estado realizó el recorrido junto al director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González, y parlamentarios de la región.

Durante la visita, las autoridades conocieron el funcionamiento de la Sala Master de monitoreo, que centraliza más de 800 cámaras de seguridad distribuidas en el complejo penitenciario, además de sistemas de vigilancia térmica, control perimetral y tecnología antidrone.

Asimismo, se revisaron los avances del Sistema de Gestión de Bloqueo y Telefonía Pública, iniciativa impulsada por Gendarmería para fortalecer la seguridad penitenciaria y enfrentar el uso no autorizado de dispositivos de comunicación al interior de los recintos penales.

El ministro Fernando Rabat destacó la importancia de avanzar en reinserción: En esta visita hemos podido ver cómo se compatibilizan dos ejes fundamentales del trabajo penitenciario: el fortalecimiento del control y la seguridad al interior de los recintos, junto con el desarrollo de programas de reinserción social , señaló.

Y agregó que como hemos señalado en distintas oportunidades, la reinserción también es seguridad, y por eso constituye uno de los ejes principales del trabajo que impulsamos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos .

El director de Gendarmería Rubén Pérez, reveló que la instancia tuvo por objetivo conocer en detalle las características tecnológicas que se están incorporando para mejorar el estándar de seguridad de este recinto penitenciario, que es uno de los más importantes y con sobrepoblación del país .

También pudimos conocer áreas productivas del recinto , el Centro de Educación y Trabajo, la labor desarrollada en uno de los establecimientos educacionales que tienen presencia en el recinto y también las obras desarrolladas en distintas dependencias de la unidad , agregó Pérez.

El recorrido incluyó la revisión de un módulo recientemente remodelado gracias a una inversión del Gobierno Regional de Valparaíso, que contempló la reparación y reposición de muros, pavimentos, sistema sanitario y eléctrico.

Asimismo, las autoridades visitaron talleres laborales y espacios de capacitación donde actualmente participan cerca de 60 personas privadas de libertad en áreas como marroquinería, costura y trabajos en madera, programas orientados a fortalecer la reinserción social y la adquisición de herramientas para la vida en libertad.

A esta visita asistió el Senador Andrés Longton junto a los diputados Benjamín Lorca, Luis Fernando Sánchez, Luis Pardo y Andrés Celis.