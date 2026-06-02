Ministro Poduje explica plan para contar con más terrenos y menos plazos

Santiago 11 de mayo 2026. Ivan Poduje, se dirige al tercer Consejo de Gabinete en el palacio de Gobierno Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Titular de Vivienda detalló el plan Eriazo Cero que permitirá contar con más terrenos fiscales para viviendas sociales. "Si antes entregábamos en seis años, ahora entregaremos en tres años la misma casa porque en la práctica el gran problema que tenemos siempre es el suelo", explicó.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aplaudió la pronta aplicación del plan Eriazo Cero -anunciada por el Presidente en la Cuenta Pública-, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo de Vivienda (Oguc) con el objetivo de aumentar la cantidad de terrenos disponibles para construir y, además, disminuir los plazos de entrega.

Estoy muy contento y agradecido que (el Presidente) nos haya considerado porque hicimos un trabajo importante como equipo del ministerio. El Eriazo Cero es un plan muy demandado por los alcaldes", comentó Poduje en entrevista con Radio Duna.

Y detalló cómo se reducirán los tiempos de espera para las familias beneficiadas con viviendas: En la práctica los terrenos pasan al Serviu, se subdividen, se entrega la propiedad del terreno a las familias y con eso ellos esperan el proceso constructivo de su casa", explicó.

"Si antes entregábamos en seis años, ahora entregaremos en tres años la misma casa porque en la práctica el gran problema que tenemos siempre es el suelo", afirmó.

Iván Poduje explicó que la disponibilidad de terrenos fiscales acelerará el proceso, pues antes estábamos comprando suelos, teniendo suelos al lado que eran nuestros o de Bienes Nacionales. Con esto vamos a ahorrar mucha plata y vamos a poder acelerar considerablemente la entrega de viviendas".

El titular de Vivienda destacó, además, la flexibilización de normas relacionadas con la densidad urbana: Estamos muy esperanzados que todo va a servir para, sobre todo, para densificar todas las zonas industriales de galpones viejos que hay cercanas a Metro, donde cuesta mucho a veces cambiar las normas y con este incentivo pensamos que eso va a andar muy bien , dijo.

Sobre la oposición que han mostrado algunos alcaldes, el ministro de Vivienda contó que este jueves vamos a estar con los alcaldes en Coquimbo en un encuentro nacional. Ellos tienen algunas aprensiones que son naturales .

Una de las principales críticas de los ediles es la posible proliferación de edificios de gran altura con viviendas sociales, algo que el ministro descartó: Vamos a hablar con los alcaldes. Lo que hay que tener claro es que esto no va a generar guetos verticales, porque esto no libera la altura como dicen algunos , explicó.

Lo que hace es generar incentivos para que aumente la altura permitida, pero aumente, no sé, si hay dos pisos o tres pisos, aumente a seis, nunca a 40. No nos saltamos los límites de la altura, no nos saltamos las rasantes tampoco, que también te condicionan la altura. Entonces, eso es lo que queremos explicar a los alcaldes para que estén más tranquilos , finalizó