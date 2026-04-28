Ministro Quiroz: "Oficio ocupa palabras que no son perfectas en comunicaciones"

Santiago, 23 de Abril de 2026. El Ministro Jorge Quiroz expone frente a la comision de Hacienda de la Camara de Diputados en la Sede Santiago del Congreso Nacional Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Consultado por el origen de la filtración, el ministro aseguró que el documento no fue clasificado como reservado porque no contenía información sensible.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó la controversia generada por la filtración de un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que sugería revisar, ajustar e incluso descontinuar programas públicos en el marco del diseño del Presupuesto 2027.

En entrevista con Radio Infinita, defendió el carácter técnico del documento y comparó la situación con una intromisión indebida: Este es una comunicación interna entre ministerios. Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones .

Consultado por el origen de la filtración, el ministro aseguró: No sé cómo se filtró, no sé quién la filtró . Explicó que el documento no fue clasificado como reservado porque no contenía información sensible: Nosotros no consideramos sensible, sencillamente, tratar de optimizar los programas públicos .

Al respecto, deslizó posibles responsables: Siempre es un instrumento de diálogo entre reparticiones y algunos funcionarios de alguna repartición o de algún ministerio. No estoy pensando que hayan sido los ministros. Pueden ser de niveles más bajos. Algún funcionario, a los cuales encontró una buena idea filtrarlo, a los cuales tenía algún interés .

DEBATE SOBRE DESCONTINUAR

Uno de los principales focos de cuestionamiento sobre el contenido del documento filtrado fue precisamente el uso del término descontinuar . Quiroz defendió su utilización: Estamos ocupando sus mismas palabras de la comisión que lo trabajó , dijo en referencia a la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público de 2025.

El ministro precisó que la recomendación de descontinuar implica que el programa en su diseño actual no debe continuar operando , aclarando que el programa es el que no debe continuar operando, no la política .

Reconoció, además, que el oficio ocupa las palabras, que no son las perfectas en términos de comunicaciones, porque no está diseñado para ser comunicado al público general .

CARÁCTER TÉCNICO Y CRÍTICAS POLÍTICAS

Quiroz subrayó que el oficio es una herramienta de diálogo entre dos ministerios y que su difusión fuera de contexto generó interpretaciones erróneas. Sin embargo, la inclusión de programas como el de alimentación escolar desató críticas tanto desde la oposición como desde el oficialismo.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), señaló que evidentemente, el oficio de Hacienda no comunica bien y no llegó en el momento correcto . Por su parte, el timonel republicano, Arturo Squella, afirmó que el echar a correr una evaluación ( ) es un error, y esos errores comunicacionales se tienen que corregir .

Desde la Dipres, José Ignacio Llodrá reconoció que el término utilizado no fue el más adecuado: Todos los años se evalúan programas ( ) en vez de descontinuar, quizá la palabra era más bien reformular .

Respecto al Programa de Alimentación Escolar, Quiroz recordó antecedentes previos: una comisión investigadora de la Cámara en 2019 detectó fallas estructurales en su diseño y control. Según ese informe, el Estado paga por raciones programadas y no necesariamente consumidas , además de debilidades en la trazabilidad del servicio.