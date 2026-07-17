Ministro Rabat lideró reunión de emergencia por sistema frontal en Atacama

Santiago, 17 de julio de 2026. Fuertes lluvias en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 18 Jul. (ATON) -

El titular de Justicia lideró un Cogrid extraordinario junto a autoridades regionales para coordinar la respuesta ante el sistema frontal, supervisar el despliegue de los servicios públicos y reforzar las medidas preventivas en la región de Atacama.

En el marco del despliegue de autoridades de gobierno para enfrentar la emergencia climática que afecta a distintas zonas del país, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, arribó esta tarde a la Región de Atacama para coordinar las acciones del Gobierno en la zona.

El secretario de Estado encabezó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia en la que participaron autoridades regionales y representantes de los distintos organismos encargados de la respuesta a la emergencia. Agregar los nombres

Durante la reunión se evaluó el impacto del sistema frontal en la región, se revisó el estado de las principales afectaciones y se coordinaron las medidas que se implementarán para resguardar a la población y asegurar la continuidad de los servicios públicos.

El ministro Fernando Rabat destacó que la presencia del Gobierno en la región responde al mandato de estar en terreno y coordinar directamente las acciones con las autoridades locales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat destacó que el Presidente José Antonio Kast nos encomendó acompañar y representar al Gobierno en las instancias de coordinación desarrolladas en la Región de Atacama .

La labor preventiva y el trabajo conjunto entre las autoridades, los municipios, las policías, las Fuerzas Armadas y los distintos servicios han sido excelentes. Estamos monitoreando especialmente las localidades que han enfrentado situaciones complejas en el pasado y esperamos que este evento climático pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible , agregó.

La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid Versalovic realizó un llamado a la ciudadanía: Llevamos varios días trabajando para prevenir y prepararnos ante este sistema frontal , dijo.

Y agregó que queremos llamar a la ciudadanía a mantenerse tranquila, pero también informada y preparada, siguiendo siempre los canales oficiales y las recomendaciones de las autoridades .

Hemos coordinado labores preventivas en el río Copiapó y en la provincia del Huasco, además de disponer recursos para responder ante eventuales emergencias o situaciones de aislamiento , agregó la delegada presidencial.

El ministro Rabat continuará este viernes su agenda en la Región de Atacama con una serie de actividades en terreno destinadas a monitorear la situación, supervisar el funcionamiento de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y mantener la coordinación con las autoridades regionales para enfrentar la emergencia.