Ministro de Seguridad entregó plan con 7 focos y prioridad en 8 proyectos

Valparaiso, 2 de junio 2026 Punto de prensa del ministro de Seguridad Publica Martin Arrau tras la Sesion Especial del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

Martín Arrau expuso en una sesión especial ante los senadores dando a conocer los lineamientos de su cartera.

Un detallado plan de siete focos de gestión y una agenda legislativa que priorizará, por el momento, ocho proyectos de ley dio a conocer el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau durante una sesión especial del Senado.

La cita fue pedida para analizar el estado de la seguridad en el país.

El ministro Arrau contextualizó el fenómeno criminal y de seguridad que existe en el país, y cómo se ha ido transformando en delitos más violentos, más armados y más organizados.

"Tenemos una emergencia, un problema de seguridad pública que afecta incluso a la seguridad nacional. Ese es nuestro punto de partida", dijo el secretario de Estado, quien después explicó que los esfuerzos estarán orientados en siete focos de gestión.

Ellos son controlar las calles y barrios, terminar con el reclutamiento, proteger las fronteras y las rutas críticas, combatir al crimen organizado, controlar las cárceles y la cadena penal, consolidar la institucionalidad del Ministerio de Seguridad y restituir la legitimidad policial.

Respecto de la cartera legislativa que se quiere priorizar, el ministro Arrau indicó que hay proyectos que ya están en tramitación, a los cuales se les fijará urgencia, y que además serán presentados otros.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la que extiende de 12 a 24 horas la flagrancia; un proyecto que busca modificar el sistema de expulsiones de extranjeros que cometen delitos, permitiendo su retención por un período mayor al actual; la Ley Antiencapuchados; un proyecto para penalizar la pertenencia a grupos criminales; la iniciativa que permite el juicio oral en ausencia; una modernización a la carrera de Carabineros; una reforma a Gendarmería para incorporarla al Ministerio de Seguridad, y cambios en la PDI para crear un escalafón de oficiales policiales investigadores en materias financieras y tecnológicas.

El secretario de Estado también dijo que para el Ejecutivo son importantes el proyecto sobre Registro Nacional de Vándalos; el proyecto de ley Antiturbazos, la iniciativa que busca fortalecer la seguridad perimetral de las cárceles; la seguridad en el Metro, y las Reglas sobre Uso de la Fuerza (RUF), entre otras iniciativas.

Se acordó citar a una nueva sesión especial para este miércoles 3 de junio entre las 13 y 15 horas, debido a que la mayoría del tiempo de la sesión del martes fue ocupada por la exposición del secretario de Estado, por lo que los senadores no tuvieron la posibilidad de plantear sus opiniones, propuestas o reparos.