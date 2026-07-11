Minsal adelanta cumplimiento de meta del Plan de Alerta Oncológica

Santiago, 20 de Abril 2023. La Ministra de Salud y la presidenta de la Fundación Care dan a conocer los detalles y alcance de la nueva ley de exime del requisito de la orden médica para realizarse una mamografía. Javier Salvo/ Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 11 Jul. (ATON) -

La estrategia, implementada hace 90 días, permitió contactar y gestionar la atención de más de 30 mil personas con sospecha o diagnóstico de cáncer en todo el país.

Tras completar un recorrido por las 16 regiones del país, el Ministerio de Salud entregó un balance positivo de los primeros 90 días del Plan de Alerta Oncológica, estrategia impulsada para reducir las listas de espera de personas con sospecha o diagnóstico de cáncer.

La iniciativa contempló un seguimiento permanente de los pacientes, la identificación de casos prioritarios y la coordinación entre los establecimientos de salud para agilizar diagnósticos y tratamientos. Según informó la cartera, los objetivos definidos para esta etapa fueron alcanzados antes del plazo previsto.

A dos meses de la declaración de alerta sanitaria por la situación de las listas de espera oncológicas, la ministra de Salud, May Chomali, confirmó que la meta inicial ya fue cumplida.

Como parte del proceso, la secretaria de Estado, junto a los subsecretarios Alejandra Pizarro y Julio Montt, además del jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, encabezó un despliegue territorial de cinco jornadas consecutivas para presentar los avances en cada una de las regiones del país y reconocer el trabajo realizado por los equipos de salud.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la estrategia permitió entregar respuesta a más de 30 mil personas que permanecían con sospecha o diagnóstico de cáncer y enfrentaban extensos tiempos de espera para acceder a prestaciones.

"Quisimos venir personalmente a cada región porque detrás de cada cifra hay personas, familias y equipos de salud que hicieron un esfuerzo extraordinario. Este despliegue es, ante todo, un reconocimiento a quienes demostraron que cuando el sistema público trabaja coordinadamente es capaz de dar respuestas concretas a quienes más lo necesitan", destacó la ministra Chomali.

Durante las visitas regionales, las autoridades presentaron informes sobre el estado de avance del plan, cuyo término estaba contemplado originalmente para septiembre. Desde la cartera señalaron que los resultados reflejan "importantes niveles de resolución de las prestaciones pendientes" y que "la inmensa mayoría de las atenciones fue resuelta por la red pública de salud".

Asimismo, indicaron que los reportes regionales muestran que "prácticamente la totalidad de los pacientes priorizados fue contactada y vinculada por los equipos locales, permitiendo iniciar sus diagnósticos, tratamientos o cumplir las garantías GES correspondientes".

El despliegue nacional culminará oficialmente el próximo martes 14 de julio en la Región Metropolitana, donde el Ministerio de Salud presentará un balance consolidado de los primeros 90 días del Plan de Alerta Oncológica, encabezado por la ministra May Chomali.