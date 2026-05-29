Valparaiso, 25 de mayo 2026 Frente frio afecta con bajas temperaturas a la zona central Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, comentó sobre la Campaña de Invierno 2026 "Team Cuidarnos", que fue lanzada por el Gobierno y que busca prevenir enfermedades respiratorias graves.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, comentó sobre la Campaña de Invierno 2026 "Team Cuidarnos", que fue lanzada por el Gobierno y que busca prevenir enfermedades respiratorias graves.

En conversación con Tele13 Radio, Montt explicó que se trata de una "campaña comunicacional, que hemos empezado hoy día, que busca no solamente informar sobre todas las acciones que uno tiene que tomar para protegerse, uno mismo y proteger al entorno, pero también es para poder insistir en la campaña de vacunación contra la influenza, pero que está focalizada en determinados grupos".

"Los grupos que hoy día están bajo lo esperable son los niños entre seis meses y cinco años, las embarazadas, pero en particular preocupan los mayores de 60 años. Se estima que existen alrededor de un millón 700 mil mayores de 60 años que aún no han sido vacunados", indicó.

El Ministerio de Salud ha informado que un millón 700 mil adultos de 60 años y más aún no se han vacunado contra la Influenza. En cuanto a las atenciones de urgencia, el 31,9% fue por causa respiratoria, siendo la proporción más alta registrada durante lo que va de la Campaña de Invierno este año.

En esta línea, la autoridad sostuvo que no es que vaya a pasar un invierno light , no, el invierno va a llegar, y las cifras están demostrando que hay un aumento progresivo de las infecciones por virus respiratorios".

"Estamos estimando que el peak de la infección por virus de influenza va a estar en unas cinco semanas más aproximadamente y como la vacuna se demora dos semanas para tener un efecto, no es tarde para vacunarse", añadió.

En cuanto a los ajustes presupuestarios en la cartera, el subsecretario afirmó que la campaña de invierno tiene su propio presupuesto. Este año hay un presupuesto de 50 mil millones de pesos. Estos ajustes no afectan y no deben afectar para nada la atención de los pacientes .