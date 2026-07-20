Minsal decide decretar alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo

Santiago 1 de julio 2026. El biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, encabeza punto d prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

Con la medida se busca disponer de facultades extraordinarias para responder con mayor rapidez a las necesidades de salud de la comunidad afectada por el evento meteorológico.

Ante las consecuencias del sistema frontal y los riesgos que esta situación de emergencia conlleva para la población, el Ministerio de Salud decretará Alerta Sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo, zonas que han sido fuertemente afectadas por las intensas lluvias.

La ministra de Salud, May Chomali, señaló que el riesgo para la salud de las personas aumenta en este tipo de situaciones, dado que implica traslados a albergues, problemas de agua potable, aislamiento en algunos sectores y dificultades en la distribución de medicamentos.

Por lo mismo, la medida busca disponibilizar los recursos que se requieran para agilizar la respuesta del sector salud ante las necesidades que presenten las regiones afectadas.

Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas, comentó la autoridad.

Y ejemplificó con la vacunación masiva de Hepatitis A, que estamos realizando en los albergues, de trasladar pacientes de una forma más expedita desde las zonas más alejadas cuando no se pueda resolver su problema de salud en los lugares que están aislados .

La ministra, aseguró, además que espera recuperar más prontamente la infraestructura hospitalaria que esté afectada por este desastre meteorológico .

Tras el anuncio realizado en La Moneda, junto al biministro del Interior y de Gobierno, Claudio Albvarado, la titular de Salud se traslada a la Región de Coquimbo junto al Presidente de la República, donde participará de un Cogrid.

También inspeccionarán la instalación de un hospital de campaña en Ovalle, que se coordinó con el Ministerio de Defensa y que permitirá dar continuidad a las atenciones de salud en esa zona afectada por el evento meteorológico de los últimos días.