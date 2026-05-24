Minsal entrega recomendaciones para protegerse del frío

Santiago, 23 de mayo de 2026. Frio y neblina en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Las bajas temperaturas llegaron a gran parte del país, por lo que se alerta sobre los riesgos de ello para la salud.

En gran parte de la zona centrosur del país se ha instalado con fuerza el frío, aunque todavía faltan varios días para que termine el otoño y comience el frío.

De hecho, el sábado 23 de mayo en Santiago se registró la jornada más fría en 61 años, pues hubo una temperatura mínima de 4° y la máxima fue cercana a los 11 °C.

Y para este domingo fueron pronosticadas en esa zona temperaturas que oscilarán entre los 3 °C y los 15 °C.

Por eso el Ministerio de Salud, Minsal, entregó por medio de sus redes sociales varias recomendaciones para que la gente se proteja del tiempo gélido."Cuando la temperatura baja de 0° C, aumenta el riesgo para la salud", indicó el Minsal.Y añadió varias recomendaciones generales.

"Abrígate bien. Usa ropa gruesa, calzado cerrado (idealmente antideslizante) y protege manos, cuello y cabeza".

"Prefiere bebidas calientes. Ayudan a mantener la temperatura corporal".

"Evita cambios bruscos de temperatura. Mantente alerta al estado de veredas y aceras para prevenir caídas".

Otras recomendaciones son lavarse las manos con frecuencia (especialmente al llegar a casa o después de toser o estornudar); acudir a tiempo a un centro de salud si se presenta fiebre, dificultad para respirar o malestar que no mejora, y ventilar los espacios cerrados, incluso en días fríos, para renovar el aire.

El Minsal también dice que al interior de los hogares hay que "mantener una temperatura estable, ventilando las habitaciones brevemente para renovar al aire".

Se enfatiza también en la importancia de "cuidar a niños y personas mayores, revisando las temperaturas de sus habitaciones, especialmente en la noche y en la madrugada".

Y si se emplea una estufa a combustión, no hay que usarla durante más de cuatro horas seguidas, nunca hay que dormir con ella encendida y siempre hay que estar atento a su estado.

Si es posible, el Minsal recomienda utilizar la calefacción eléctrica, "para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono".