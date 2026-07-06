Minsal recorrerá el país para reconocer a equipos de la Alerta Oncológica

Santiago 8 de mayo 2026. La Ministra de Salud, May Chomali, encabeza la entrega del primer reporte del Plan de Alerta Oncologica desarrollado por el Minsal. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

Autoridades del Ministerio de Salud reconocerán a equipos locales de salud por agilizar consultas, diagnósticos y tratamientos oncológicos para pacientes que esperaban hace tiempo, en el marco de la Alerta Sanitaria vigente desde el 15 de abril.

La ministra de Salud, May Chomali; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; y el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, realizarán desde este lunes un despliegue por todo el territorio nacional, visitando las regiones desde Arica hasta Magallanes, para informar sobre el estado de avance del Plan de Alerta Oncológica, al cumplirse 90 días desde su implementación.

La gira, que se realizará entre el 6 y 10 de julio, no solo busca dar cuenta de los resultados conseguidos por medio de esta estrategia, sino también, tiene por objetivo valorar y reconocer el trabajo de los equipos médicos y administrativos de cada región, lo que permitió entregar una respuesta a las personas que esperaron largo tiempo por una atención oncológica GES y No GES.

Durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios y funcionarias de la salud del país que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención, expresó la ministra Chomali.

La autoridad agregó que este despliegue no es sólo un reconocimiento a quienes estuvieron en los hospitales, pabellones, centros de llamados y contractibilidad, acompañando a los usuarios, sino también un mensaje de esperanza para los pacientes con cáncer, de que es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias .

Así lo hemos hecho en estos 90 días y seguiremos trabajando para que esta nueva forma de hacer las cosas beneficie a todos los pacientes que lo requieren , aseguró.

En esa misma línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó que los resultados obtenidos con el Plan Oncológico, reflejan el compromiso de los funcionarios de la red asistencial y el trabajo permanente de los servicios de salud de todo Chile .

Detrás de cada meta alcanzada hay equipos que planifican, coordinan y entregan lo mejor de sí para fortalecer la atención de las personas. Como Ministerio de Salud y Subsecretaría de Redes Asistenciales, valoramos profundamente ese esfuerzo colectivo y seguiremos apoyando a la red para avanzar hacia una salud pública cada vez más fortalecida , agregó Montt.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, en tanto, remarcó que el cáncer es hoy la segunda causa de muerte en el país, y por eso, estamos trabajando en proyectos que permitan a las personas acceder a un diagnóstico precoz y a un tratamiento oportuno, porque entendemos que detrás de cada cifra hay una historia y una responsabilidad que no podemos eludir .

Durante estos 90 días, se movilizaron cientos de equipos clínicos y administrativos en todo el país y ahora es momento de volver a esos mismos lugares a mostrar lo que se logró y seguir avanzando juntos. Este despliegue es la prueba de que, cuando la salud pública se planifica con decisión, los resultados llegan hasta el último rincón del país , agregó.

El doctor Alejandro Berkovits explicó que la visita a las regiones se realiza para mostrar los resultados de un compromiso asumido con el país, además de apoyar en terreno los desafíos que se están presentando en cáncer a nivel nacional.

Durante estos 90 días, el Plan de Alerta Sanitaria Oncológica movilizó a cientos de equipos clínicos y administrativos en todo el territorio, y ahora es momento de volver a esos mismos lugares a mostrar lo que se logró y seguir avanzando juntos. Vamos a encontrarnos con quienes trabajaron día a día en esto, y con las comunidades que confiaron en que el Estado podía responder con la urgencia que el cáncer exige , aseguró el doctor Berkovits

Y afirmó el jefe del Departamento de Cáncer que este despliegue es la prueba de que, cuando la salud pública se organiza con decisión, los resultados llegan hasta el último rincón del país .