"Modo Empleo": Presidente anuncia medidas para crear miles de puestos de trabajo

Santiago, 10 de julio de 2026. Presidente José Antonio Kast encabeza mesa interministerial por Empleo con los gobernadores regionales y ministros de estado Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 11 Jul. (ATON) -

En La Moneda, y tras reunirse con gobernadores regionales, el Mandatario dio a conocer tres medidas para afrontar la emergencia laboral: subsidio a la contratación; empleo de ejecución directa y obras de mejoramiento urbano de barrios ya adjudicadas, que se transformarán en trabajo local.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció la activación del "Modo Empleo" con el fin de crear miles de puestos de trabajo y atender así una de las principales prioridades de la ciudadanía.

Tras reunirse con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), en La Moneda, el Mandatario dio a conocer las medidas para afrontar la emergencia laboral por la cual atraviesa el país.

El Modo Empleo se articula a través de una Mesa Interministerial por el empleo que reúne a los ministerios de Economía, Trabajo y Previsión Social, y de la Mujer y la Equidad de Género, junto a la Subdere, en alianza con gobernadores regionales y municipalidades.

Su mandato es claro: crear miles de puestos de trabajo mediante tres instrumentos concretos.

El primero es un subsidio a la contratación de hasta el 50% del ingreso mínimo mensual por cuatro meses, para que las empresas contraten de manera inmediata.

El segundo es el empleo de ejecución directa, mediante la generación de empleos transitorios a través de Conaf en las zonas con mayor desempleo.

El tercero son obras de mejoramiento urbano y de barrios ya adjudicadas que se transformarán en trabajo local.

El despliegue inicial tendrá un foco territorial definido: las regiones del Biobío, Ñuble y Antofagasta, identificadas como las que enfrentan las realidades laborales más complejas del país, concentrarán de forma prioritaria los recursos y el trabajo en terreno.

Al respecto, el jefe de Estado señaló que "nosotros no estamos en el tema coyuntural del empleo buscando responsables. Tenemos un problema grave que nos afecta como nación y la idea es que todos trabajemos juntos".

Además, el Presidente hizo un "llamado al mundo privado, tanto a las grandes empresas como a las pymes, que esto es una ocupación, no es una preocupación, es una ocupación de todos nosotros, sobre todo en estos meses más duros que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este Modo Empleo".

La medida anunciada por el Ejecutivo responde a una emergencia laboral concreta: cerca de un millón de personas busca trabajo en Chile y no lo encuentra.

Más de dos millones trabajan en la informalidad -sin contrato, sin previsión, sin certezas- y el país lleva más de una década creciendo apenas en torno al 2% anual, lo que ha dificultado las oportunidades y empobrecido el empleo.