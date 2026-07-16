Viña del Mar 15 de Julio de 2026 Marejadas en el borde costero de la Región de Valparaiso, en el marco del frente de mal tiempo que afectara al país. Manuel Lema/ Aton Chile - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

En cuanto al suministro eléctrico, indicaron que a las 8 horas de este jueves se registraban más de 160 mil clientes sin luz a nivel nacional, 109 mil en La Araucanía y un poco más de 56 mil en el Biobío.

El Gobierno y Senapred entregaron esta mañana un reporte sobre las afectaciones por el sistema frontal que afecta a varias regiones del país. Por el momento, la emergencia no arroja situaciones de mayor gravedad.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que al momento se registran nueve damnificados en la Región de la Araucanía, 45 aislados en la Región del Maule, una vivienda con daño mayor en la Región de Biobío. A nivel nacional, 100 viviendas presentan daño menor y 46 están en evaluación.

En cuanto al suministro eléctrico, indicó que a las 8 horas de este jueves se reportan más de 160 mil clientes sin luz a nivel nacional, 109 mil en La Araucanía y un poco más de 56 mil en el Biobío.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que "hoy día no hay situaciones graves de emergencia, no hay alertas rojas en ninguna parte del país, sin perjuicio de la alarma meteorológica por lluvias extremas que ya se ha ido detallando permanentemente".

En todo caso, advirtió que este jueves "el sistema frontal va a llegar a la zona centro de nuestro país, por lo tanto nosotros hacemos el llamado a que las personas puedan tomar las decisiones conducentes a evitar los riesgos".