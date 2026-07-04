Moreira: La derechita cobarde' es la primera en defender al Presidente Kast"

Santiago 1 de abril 2026. Se desarrolla una Misa en conmemoracion del aniversario 35 de la muerte del senador Jaime Guzman. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El vicepresidente del Senado aseguró que el Partido Republicano debe aprender a trabajar en equipo , y que el PNL está enfocado desde el 11 de marzo en fortalecer la candidatura presidencial de Johannes Kaiser .

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), manifestó su preocupación por el clima interno que enfrenta la derecha y llamó a fortalecer la unidad del oficialismo.

No somos quiénes para apuntar con el dedo ni a libertarios ni a republicanos , dijo Moreira en entrevista con El Mercurio, pero agregó que los hechos hablan por sí mismos: Me parece una contradicción que algunos republicanos se sientan más cómodos con un partido que se declara oposición, amigable, entre comillas (PNL), que con (...) Chile Vamos (...), que asumimos con convicción el desafío de acompañar al Presidente Kast .

El senador afirmó que el Partido Republicano debe revisar su comportamiento dentro de la coalición. "No se puede ser gobierno en la mañana y declararse emocionalmente más cercano a un partido que se ha declarado como oposición amigable en la tarde, como es el PNL. Esto daña la confianza interna", aseguró.

Asimismo, insistió en que las diferencias deben resolverse dentro del oficialismo y no públicamente: "Los republicanos tienen que aprender a trabajar en equipo y entender que las diferencias son legítimas en política. Si no aprendemos con los republicanos a trabajar en equipo, ¿quién gana? ¡La izquierda!".

Respecto de una eventual coalición de toda la derecha, Moreira aseguró que hablar de una coalición en nuestro sector hoy es adelantarse demasiado" y agregó que cada partido debe definir su proyecto político y luego buscar acuerdos duraderos. En esa línea, hizo un llamado a bajar el tono del debate interno: "Hay que dejar atrás esa lógica de quién grita más fuerte o quién se siente más puro ideológicamente".

Consultado por las críticas de dirigentes de Chile Vamos al Gobierno, el parlamentario evitó cuestionar directamente a Evelyn Matthei, pero reconoció que el sector no ha dado un buen ejemplo.

"Somos un partido que formula críticas puertas adentro (...) pensando en el éxito del Ejecutivo, no en la elección presidencial (...) porque algunos están en campaña y la adelantaron muchos años", afirmó. Al ser consultado sobre quiénes estaban en campaña, respondió: "Hay muchos, no se salva nadie, están todos en campaña".

Sobre el concepto de la "derechita cobarde", Moreira reconoció que parte del electorado puede sentirse identificado con esa crítica. "Sí, puede tener sentido", dijo, aunque defendió el rol que ha desempeñado Chile Vamos.

"Esa 'derechita cobarde' es la primera, con lealtad, en defender al Presidente Kast, en este momento en que en nuestro sector se producen divisiones", aseguró.

Además, agregó que la derrota presidencial de la derecha no puede atribuirse únicamente a Evelyn Matthei: "La principal responsabilidad en esta elección presidencial no es de Evelyn Matthei, es de nosotros".

Finalmente, el senador abordó la agenda legislativa del Gobierno y defendió avanzar con rapidez en los proyectos prioritarios. Respecto del proyecto de Reconstrucción, sostuvo que "es necesario aprobar este proyecto a la brevedad y aunque sea con una frágil mayoría" y recalcó que el oficialismo no debe renunciar a sacar adelante sus iniciativas si no logra acuerdos más amplios con la oposición.