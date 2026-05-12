Moreno cuestiona indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional

Santiago 11 de mayo 2026. El diputado del Partido Republicano, Benjamin Moreno, habla con la prensa antes de una voceri de gobierno en el Palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, comentó sobre las indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional y manifestó que "cuando tú pasas a un extremo donde tú, a través de la democracia, estás tratando de vulnerar la misma democracia, yo creo que eso no es correcto".

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, comentó sobre el ingreso de cerca de 1.500 indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional.

En conversación con Tele13 Radio, Moreno señaló que el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, "está viendo las opciones que hay dentro del reglamento para esto, porque yo creo que hay una cosa de fondo que es bien importante, es que tú no puedes tampoco permitir que el reglamento se use contrario al espíritu del reglamento, la ley se use contrario al espíritu de la ley".

El legislador sostuvo que "cuando tú tienes 40 artículos en total y tú le pones 1.500 indicaciones, tú dices, 'oye, sabes que ya hay cosas que de verdad no tienen como sentido un sano debate democrático'".

En ese sentido, Moreno afirmó que se debe tener el "sano equilibrio entre un debate democrático, todo el derecho parlamentario que tenemos nosotros, y que puede tener una oposición, que en la comisión misma puede estar en minoría, pero que en la cámara está en mayoría, puede tener de hacer sus indicaciones, plantear su modelo distinto, si eso es válido".

El parlamentario dijo que "no estoy pidiendo que la oposición piense como pienso yo. Es más, yo siempre he dicho, nosotros creemos que no somos dueños de la verdad, no tenemos una superioridad moral distinta a la generación que nos antecedió, ni mucho menos".

"Este es nuestro proyecto, estos son los artículos que nosotros creemos correctos y, naturalmente, pueden hacer indicaciones. Pero cuando tú pasas a un extremo donde tú, a través de la democracia, estás tratando de vulnerar la misma democracia, yo creo que eso no es correcto", agregó.