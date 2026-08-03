Moreno valora restablecer relaciones con Venezuela: "Nunca se debió romper"

Santiago 6 de mayo 2025. Se lleva a cabo la entrega del informe final de la Comision Presidencial para la Paz y el Entendimiento, en el salon Montt Varas del Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El excanciller calificó como un acierto de la Cancillería la reposición del vínculo consular con Venezuela, aunque advirtió que las diferencias entre ambos países persistirán mientras no mejore la situación interna venezolana.

El exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, aplaudió el avance en retomar las relaciones consulares con Venezuela, aunque advirtió que mientras la situación no cambie en el país del norte seguirán existiendo diferencias.

Nunca se debió suceder que se rompieran las relaciones consulares con Venezuela. Los países ojalá nunca rompieran relaciones. Siempre es bueno tener relaciones aunque piensen diferente , afirmó Moreno en entrevista con La Tercera.

Y aseguró que los consulados, lo que hacen es resolver los problemas de las personas comunes y corrientes .

Si tu necesitas un documento, una visa, hacer un trámite, todo eso se hace a través de los consulados (...) y cuando tú no tienes relaciones consulares tienes que ir a hacerlo a través de otro país. Todo se hace más lento, todo es más complicado. Es muy inusual que se corten las relaciones consulares, aún en los peores momentos , agregó.

Y aseguró que le alegra mucho que esto se hayan repuesto las relaciones. Ha sido una buena gestión de la Cancillería haber logrado esto rápidamente".

Sobre el futuro aseguró que lo más probable es que se sigan teniendo diferencias (entre Chile y Venezuela) en muchas cosas, pero hay otras muchas cosas en las que podemos colaborar .

Ya hablábamos de lo consular, hay temas legales importantes, hay personas que han cometido delitos que tenemos que tener la posibilidad de traerlos y donde la colaboración del gobierno venezolano es muy importante , añadió.

Moreno cree que, si la relación entre Chile y Venezuela fuese tratada como una enfermedad , la causa sería el país caribeño: La causa está en otro lado. Si no resolvemos la causa, esto va a seguir siendo un problema , indicó.

Podemos aminorarlo, podemos disminuir el dolor, podemos buscar pequeñas soluciones. Ya han salido algunas personas. Podemos evitar que esto (inmigración irregular) siga creciendo. Y eso me parece que son las cosas que podemos hacer. El paso de las relaciones consulares es muy importante , añadió.

El excanciller espera que esto vaya normalizándose en la medida que la situación en Venezuela mejore, esa es la principal solución al problema que estamos viviendo .

En la entrevista se le consultó al exministro por los dichos de Johannes Kaiser (PNL), quien criticó la decisión del gobierno de reanudar las relaciones consulares con Venezuela.

Es muy importante lo que hagamos como chilenos en materia de política exterior, es que actuemos unidos. No gastemos la energía entre nosotros, aquí lo que estamos discutiendo es lo que debe hacer Chile respecto de un tercer país , comentó.

Y añadió que Chile actualmente tiene relaciones consulares con países que tienen opiniones muy diferentes de nosotros, que tienen sistemas radicalmente distintos a los nuestros en materia democrática. En materia consular, creo que nadie podría criticar lo que se ha hecho .