Mosa le mandó un contundente mensaje a Vidal sobre su renovación

Arengazo de los hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental previo al Superclásico a disputarse contra la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. 11-07-2025 Javier Torres/Photosport Colo Colo Colo fans' harangue at the Estadio Monumental prior to - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El presidente de Blanco y Negro se refrió a los dichos del capitán de Colo-Colo que desea seguir en el club

Arturo Vidal fue bien claro en sus deseos de continuar en el Colo-Colo, ya que asegura sentirse en un buen nivel competitivo y ve lejos la opción del retiro, situación a la que se refirió el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

El "King", que finaliza su vínculo en diciembre de este año, señaló en las últimas horas, luego de la victoria 3-0 sobre Recoleta en el debut de Copa Chile que se ve por mucho tiempo en las canchas, e incluso esbozó que aún le siguen llamando de otros clubes. "No puedo decir si me han llamado de otro equipo porque tengo mucho respeto a Colo-Colo, pero me siento bien, con muchas ganas de seguir jugando. Estoy feliz, este año no he tenido ni un problema. Tuve una pretemporada que hace mucho tiempo no tenía, así que estoy contento. Espero que las cosas se vayan dando y, si llega acá, feliz. Quiero seguir acá, la gente también quiere que siga, entonces vamos a seguir trabajando. Voy a seguir jugando, estoy disfrutando al máximo".

Por el lado de la concesionaria, Aníbal Mosa reconoce la buena relación que tiene con el histórico jugador, pero aclara que en materia de contrataciones no se pueden apresurar y clarifica la situación: "Sobre este tema nosotros no vamos a hacer ningún tipo de diferencias. Las renovaciones se van a conversar una vez que terminen las competencias donde esté Colo-Colo y eso va a ser a fin de año". Por lo que Arturo Vidal deberá seguir esperando, salvo que cambie el escenario o aparezca un club que se lo lleve del Monumental.