Muere atropellado un miembro de la CAM tras frustrado atentado

Santiago, 05 de abril de 2023. Carabinero es baleado en la cabeza durante una fiscalizacion en Avenida Matta con Arturo Prat comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

Un miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) falleció luego de ser atropellado por un camión en medio de frustrado atentado en Nueva Imperial, Región de La Araucanía.

Un miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) falleció luego de ser atropellado por un camión en medio de frustrado atentado en Nueva Imperial, Región de La Araucanía.

A eso de las 21:00 horas de este martes, un conductor de un camión que presta servicios a la Forestal Mininco llegó hasta la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial para denunciar que había sido intimidados por al menos dos sujetos, quienes premunidos con armas, le habrían gritado para que descendiera de su vehículo.

La fiscal Nelly Marabolí relató que el conductor "al disminuir la velocidad, observó que uno de los sujetos tenía parte de su rostro cubierto con una pañoleta y que al menos dos de ellos portaban armas de fuego".

Los individuos le habrían gritado "que descendiera del vehículo mientras lo apuntaban con las armas, por lo que ante el peligro decidió continuar la marcha del camión y huir en dirección a Nueva Imperial".

Posteriormente, Carabineros recibió otra denuncia, donde se alertó que desconocidos habían abandonado el cuerpo sin vida de una persona afuera de un portón.

Al llegar al lugar, personal policial verificó que la persona se encontraba fallecida. Más tarde, se confirmó que se trataba de Álvaro Quinchinao Hueche, vinculado a la CAM.