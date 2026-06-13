Mulet por AC contra Grau: "Es una acusación bastante débil e injusta"

Valparaiso, 5 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Jaime Mulet Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la calificó de una "exageración".

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la calificó de una "exageración".

En conversación con Cooperativa, el parlamentario aseguró que el libelo ingresado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario "es una acusación bastante débil e injusta".

En ese sentido, dijo que "establecer este camino y usar la AC contra Grau porque no le calzaron los números, por decirlo en términos generales, y suponer que eso es una conducta lesiva constitucionalmente o que lo hizo de mala fe, me parece una exageración".

El legislador planteó que "lo mismo yo podría decir del ministro Quiroz, que nos dijo que iba a llegar el año 2030 en un equilibrio fiscal y ahora nos va a decir que va a haber un déficit del 1,5%; que iba a requerir 6.000 millones de dólares de recortes para equilibrar el gasto con el ingreso y resulta que ya son 6.000 por recorte y 6.200 más por préstamos".

Mulet sostuvo que el titular de Hacienda "ha dicho una serie de cosas que ha ido modificando en el transcurso de los tres meses de Gobierno y de la discusión incluso de la ley. Uno podría decir: ¿Podríamos acusar a Quiroz entonces?".

"Están elevando el debate a ciertas fricciones que a mi juicio son evitables, porque lo que el país requiere es buscar niveles de crecimiento, mejorar el empleo, y para eso se requiere entendimiento más que esta confrontación", sentenció el diputado.