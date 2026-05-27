Mulet adelanta diligencias a solicitar en querella por caso Codelco

Valparaiso, 5 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Jaime Mulet Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

El diputado Jaime Mulet adelantó que solicitará la revisión de correos entre ejecutivos de Codelco como parte de las diligencias de la querella que presentará próximamente, a raíz del posible fraude en la sobreestimación de producción de la minera estatal.

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) adelantó que solicitará la revisión de correos entre ejecutivos de Codelco como parte de las diligencias de la querella que presentará próximamente, a raíz del posible fraude en la sobreestimación de producción de la minera estatal.

Tras haber presentado una denuncia por el presunto fraude y confirmar una próxima querella, el parlamentario declaró que la investigación tiene que ser profunda y deben verse todos los aspectos. Es por eso que en la querella vamos a solicitar diligencias .

Respecto a las diligencias, Mulet detalló que ya hay antecedentes públicos de correos electrónicos entre el máximo ejecutivo de la compañía y otros ejecutivos tratando de llegar a determinadas metas en el mes de diciembre con métodos bastante curiosos. De manera que uno puede deducir que habrían situaciones irregulares en la forma como se pretende llegar a esas metas .

Hay que ver también lo que se había propuesto la compañía durante el año 2025 y las consecuencias de eso. Por eso es que en la querella estamos pidiendo diligencias, y la vamos a presentar en los próximos días. Hablamos de diligencias específicas, como que se revisen los correos entre las distintas autoridades de la compañía para determinar si hubo o no una situación irregular constitutiva de delito , indicó.

El diputado manifestó que creemos como lo ha dicho el propio fiscal a cargo de la causa que hay indicios de administración desleal o algún tipo de defraudación, incluso fraude al Fisco. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso y muy prolijos .

Finalmente, el legislador insistió en que no vamos a soltar el tema. No quiero que Codelco termine en manos privadas, pero la compañía debe obviamente corregir los problemas que tienen, porque es una empresa del Estado y de todos los chilenos .