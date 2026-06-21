Mulet asume presidencia de la FRVS y apuesta por disputar el centro político

Valparaiso, 5 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Jaime Mulet Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jun. (ATON) -

La colectividad eligió a su nueva directiva para el período 2026-2029, incorporando además al exministro Esteban Valenzuela como primer vicepresidente.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones y en la consolidación de su proyecto político, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) definió este fin de semana a la directiva que conducirá la colectividad durante el período 2026-2029.

La decisión fue adoptada durante la convención nacional del partido, instancia en la que el diputado Jaime Mulet fue elegido como nuevo presidente de la colectividad, asumiendo el desafío de liderar una etapa enfocada en el fortalecimiento territorial y la expansión política del referente regionalista.

Junto a Mulet, la nueva mesa directiva incorporará al exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien asumirá la primera vicepresidencia. El exsecretario de Estado retorna así a una posición activa dentro del partido tras haberse dedicado principalmente a labores académicas luego de su salida del gabinete en agosto de 2025.

La estructura directiva se completará con Mónica Sánchez como secretaria general, mientras que Gemita Álvarez, Diego Durán e Iris Morales ocuparán la segunda, tercera y cuarta vicepresidencia, respectivamente.

Tras asumir el liderazgo de la colectividad, Mulet delineó los principales objetivos que marcarán su gestión durante los próximos años.

Fortalecer a la Federación Regionalista Verde Social en todas las regiones de Chile, desarrollar un congreso ideológico durante el segundo semestre de 2026 y preparar el partido a través de capacitaciones, formación para la militancia y los futuros candidatos a alcaldes, alcaldesas, concejales, consejeros regionales y gobernadores , señaló.

El parlamentario sostuvo que uno de los desafíos centrales será consolidar la presencia del partido en el escenario político nacional y ampliar su capacidad de convocatoria más allá de sus bases tradicionales.

En ese contexto, adelantó que la FRVS buscará disputar espacios en sectores del electorado que actualmente se sienten representados por otras fuerzas políticas, particularmente en el centro político.

Debemos hacer un esfuerzo por abrir espacios con claridad hacia el centro político y buscar acuerdos amplios que den seguridad y estabilidad para generar empleo y recuperar crecimiento, sin debilitar el medio ambiente y de esta forma disputar el espacio por donde penetra el populismo del PDG , afirmó.

La elección de la nueva directiva ocurre en un momento de redefiniciones para la colectividad, que durante los últimos años ha buscado reforzar su identidad regionalista y ambientalista dentro del panorama político nacional.

Con la nueva conducción, el partido espera fortalecer su despliegue territorial, aumentar su presencia en las regiones y comenzar la preparación de futuras candidaturas para las próximas elecciones municipales y regionales, además de impulsar una actualización programática a través del congreso ideológico anunciado por su nueva directiva.