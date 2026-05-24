Mulet y Codelco: Se han cometido errores graves en los últimos 15 años

Valparaiso, 25 de marzo 2026 Jaime Mulet durante la comision de Constitucion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Diputado de la Región de Atacama anunció querella por sobreestimación en 27 mil toneladas de la producción de la empresa estatal en 2025.

El diputado Jaime Mulet, quien anunció que se va a querellar por la sobreestimación de la producción de 2025 en Codelco en 27 mil toneladas, dijo que en la empresa estatal "se han cometido errores graves durante los últimos quince años".

El integrante de la Federación Regionalista Verde Social e Independientes declaró en Canal 13 que "este no es un problema de la administración de Boric, ni de la de Piñera, ni la de Bachelet, sino que hay una cierta despreocupación por la compañía".

Según el parlamentario del Distrito Nº 4 de la Región de Atacama, Codelco "es muy difícil de fiscalizar a fondo".

De la cuprífera ya salió un ejecutivo y otros siete fueron amonestados por el mal cálculo de la producción, detectada por una auditoría interna.

Mulet anunció una querella por presunto fraude en Codelco, que podría significar que más de seis mil de sus trabajadores tengan que devolver 14,3 millones de dólares en bonos.

Los funcionarios ya anunciaron que están en desacuerdo con esa posible restitución, por lo que ya se declararon en estado de alerta y no descartan movilizarse.

"Codelco es una empresa muy compleja y carece de buenos sistemas de fiscalización. Hemos hecho un conjunto de investigaciones de comisiones investigadoras durante los últimos ocho años, y la verdad es que es muy difícil de fiscalizar a fondo", dijo el congresista.

Y añadió que ni la Cámara Baja, ni Contraloría, ni la Comisión para el Mercado Financiero ni Cochilco pueden investigar a Codelco en profundidad, pues esa empresa estatal no forma parte de la administración del Estado ni cotiza en la Bolsa.

Mulet, quien no está de acuerdo con la privatización de Codelco, explicó que su querella busca que "se investigue a fondo qué pasó en este episodio de la adulteración de producción, porque es muy grave. No solo por los 14,3 millones de dólares de pagos de bono a los trabajadores y ejecutivos, sino que por todo lo que implica que la empresa pierda prestigio".