Mulet insiste en tramitar invariabilidad tributaria como reforma constitucional

Santiago, 23 de Enero 2026. Partido Socialista convoca al Socialismo Democratico y la Democracia Cristiana a conclave de coordinacion de la coalicion frente al proximo periodo como oposicion Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin/Aton Chile

Santiago 29 May. (ATON) -

Diputado de la FRVS reaccionó debido a anuncio de que el gobierno presentará ajustes a la megarreforma que se tramita en el Congreso.

Luego de que el Gobierno anunciara modificaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional, también llamado megarreforma que se tramita en el Poder Legislativo, el diputado Jaime Mulet reiteró su llamado al Ejecutivo y al Senado para corregir la invariabilidad tributaria y tramitarla a través de una reforma constitucional

El parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) señaló que considerando que la propuesta se extendería por más de veinte años, "requiere de un amplio acuerdo político, que es lo que buscan el país y las personas que quieren hacer inversiones".

De lo contrario, insistió en que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).

Tras el anuncio de los ajustes, debido a los retrocesos en las proyecciones del Informe de Finanzas Públicas, el diputado Mulet comentó que "espero que el Senado corrija con rapidez la situación de la invariabilidad tributaria, porque así como está es inconstitucional".

De acuerdo a lo observado por el representante del Distrito Nº 4 de la Región de Atacama, la iniciativa "claramente hipoteca la democracia durante 25 años y eso no se puede hacer, salvo que se realice a través de una reforma constitucional. Y, obviamente, ese es un camino que hoy el gobierno no ha usado y que tendría que entrar a negociar con la oposición".

Por lo mismo, reiteró que "si esto no se arregla en el Senado rápidamente, vamos a requerir al TC para que pronuncie la inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria. Así como está, está mal, no sirve. Tampoco le sirve al gobierno tener una norma de invariabilidad cuestionada".

Jaime Mulet añadió que "la reforma tributaria que está dentro de la megarreforma, como la invariabilidad y otras cosas, requiere de un amplio acuerdo político. Y con esa invariabilidad tributaria así, obviamente no podemos aceptarla ni con la rebaja tan ostensible de impuestos y las otras medidas. El gobierno tiene que abrirse".

Para el legislador, "si no hay acuerdo, el requerimiento ante el TC lo vamos a hacer. Es que como está, la norma de invariabilidad es inconstitucional al amarrar e hipotecar a cuatro o cinco gobiernos futuros".

"Y la democracia, a través de la votación, le entregó al Presidente José Antonio Kast el mandato por cuatro años, no por 26 años. Lo mismo al Congreso. De manera que así como está, no", cerró.