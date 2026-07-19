Mulet pide decretar estado de catástrofe en Atacama por sistema frontal

Archivo - Chile.- Mulet por campaña de Bachelet a la ONU: "Ha dejado bien puesto nombre de Chile" - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE - Archivo

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El parlamentario afirmó que las condiciones continúan agravándose y pidió disponer de más maquinaria, recursos y facultades para enfrentar la emergencia.

Mayores atribuciones y recursos para responder con rapidez a las consecuencias del sistema frontal solicitó el diputado Jaime Mulet, quien pidió al presidente de la República decretar estado de excepción constitucional de catástrofe en la Región de Atacama.

El parlamentario reconoció las acciones preventivas impulsadas durante los últimos días y destacó la coordinación entre la Delegación Presidencial, el Gobierno Regional, los municipios y las organizaciones comunitarias. Creo que las autoridades en general han hecho un buen trabajo preparatorio , afirmó.

Pese a esa evaluación, Mulet advirtió que el deterioro de las condiciones meteorológicas hace necesario adoptar medidas extraordinarias para fortalecer el despliegue en las zonas afectadas. A medida que va pasando el día, la situación se va agravando , indicó.

Según explicó, la declaración de estado de catástrofe entregaría herramientas jurídicas y administrativas para acelerar la toma de decisiones, facilitar la contratación de servicios y movilizar una mayor cantidad de recursos.

El diputado sostuvo que el refuerzo debe concentrarse en la incorporación de maquinaria y equipos que permitan proteger a la población y evitar daños mayores en la infraestructura regional. Es muy importante poner a disposición una mayor cantidad de recursos y maquinarias, especialmente aquellas que puedan estar asociadas a las empresas mineras, para evitar males mayores y la destrucción de infraestructura pública como puentes y caminos , señaló.

A juicio de Mulet, todavía existe la posibilidad de prevenir afectaciones más graves si las autoridades actúan oportunamente y cuentan con las capacidades necesarias para intervenir en terreno.

El parlamentario también valoró los recursos destinados por el Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Sin embargo, advirtió que esos fondos no serían suficientes para responder a la magnitud de la contingencia. Los recursos materiales siempre son limitados , afirmó.

Ante este escenario, el diputado dirigió una solicitud formal al jefe de Estado para aplicar la medida excepcional en la región. Le pido al Presidente de la República, con mucho respeto, que decrete estado de excepción constitucional de catástrofe en la Región de Atacama , expresó.

Mulet agregó que una decisión similar debería evaluarse para la Región de Coquimbo, debido a los efectos que el sistema frontal también ha provocado en esa zona.

La declaración, explicó, permitiría conceder autorizaciones especiales para contratar maquinaria, movilizar recursos y agilizar las decisiones operativas adoptadas durante la emergencia. Hay que tener mayores niveles de rapidez, más maquinaria y más materialidad de apoyo a la ciudadanía , indicó.

El legislador recordó las emergencias que enfrentó Atacama en 2015 y 2017 y destacó la experiencia adquirida por las instituciones de la región. No obstante, insistió en que la coordinación actual necesita estar acompañada de mayores capacidades para actuar. Faltan más recursos, facultades y atribuciones. Por eso, a mi juicio, es fundamental decretar estado de excepción constitucional de catástrofe , concluyó.