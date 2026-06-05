Mulet recurre a Contraloría por cobro de IVA a plataformas de apuestas online

Chile.- Diputado Jaime Mulet se suma como querellante por escándalo en Codelco - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El diputado Jaime Mulet presentó un recurso ante la Contraloría en que solicita que se pronuncie respecto al alcance de la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que establece la obligación del pago del IVA a plataformas extranjeras de apuestas en línea.

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) presentó un recurso ante la Contraloría en que solicita que se pronuncie respecto al alcance de la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que establece la obligación del pago del IVA a plataformas extranjeras de apuestas en línea.

El parlamentario apuntó al carácter ilegal de estas actividades, sobre las que alertó el fácil acceso de niños y la ludopatía cada vez a más temprana edad, las apuestas con beneficios sociales y el arreglo de competencias deportivas.

Venimos a solicitarle a la Contraloría que se pronuncie por una actividad a través de un dictamen que nos parece absolutamente fuera del marco legal. Que el director del SII termine en los hechos validando una actividad ilícita civil y penalmente , donde no hay duda de la ilegalidad de los casinos online que no están autorizados en Chile , indicó Mulet.

El diputado enfatizó que no solo no están autorizados, esto no es un vacío legal. Hay una norma expresa que prohíbe los juegos de azar en el país. Y hay un delito que se establece cuando se hacen estas operaciones de manera irregular. Eso incluso lo ha ratificado la Corte Suprema cuando han habido requerimientos de Lotería de Concepción y de Polla Chilena de Beneficencia".

"Lo que hizo el director del SII creemos que es un acto apartado del derecho, y le estamos pidiendo a la Contraloría que se pronuncie sobre esto , afirmó.

Además, pidió a Contraloría que oficie a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), "porque también estos juegos online se reflejan y obviamente operan a través de los bancos chilenos, y creemos que estos bancos no deberían tampoco permitir la operación de actividades ilícitas. Hace pocos días vimos cómo intervinieron el Banco Santander producto de operaciones ilegales de lavado de dinero. Esto es más o menos lo mismo".

Los casinos son absolutamente ilegales en el país. Si los quieren legalizar, háganlo, yo tengo una postura contraria, pero hoy no están legalizados , aseguró.

El legislador expuso que lo más grave es que en esta actividad están comprobadas al menos dos o tres cosas que son muy complejas, que es por lo que me opongo .

Y argumentó que hay recursos públicos. Está demostrado a través de las cuentas Rut del Banco Estado que los apoyos que hace el Estado a las familias más vulnerables, buena parte de esos recursos terminan en casinos online. O sea, gente que tienen necesidades terminan vinculadas jugando, y uno les puede prohibir, pero es un hecho que hay que analizar .

Asimismo, planteó que está acreditado que se está generando la ludopatía en niños de 13 a 14 años, que entran a los casinos online a través de los teléfonos móviles que están en todos los hogares. O sea, tenemos un casino por teléfono en nuestro país, lo que es absolutamente absurdo y está generando adicciones. Y hay estudios sobre estas adicciones .

Finalmente, recalcó el gran riesgo que hay con el arreglo y amaño de competencias deportivas u otras actividades. Ocurre internacionalmente, como en Italia, México, y otros países del mundo, y seguramente aquí está ocurriendo. Es muy fácil apostar a cualquier cosa .

De manera que me parece muy grave y un despropósito que el SII termine cobrándoles IVA porque esa es una autorización implícita, incluso contradiciendo un fallo de la Corte Suprema. Me parece incluso que es un desacato. Lo encuentro de la mayor gravedad , insistió.

El legislador criticó que muchos medios no todos incluso se hacen los lesos porque están con los auspicios dentro de sus propias organizaciones. Muchos influencers en este país están auspiciando casinos y son absolutamente ilegales. Por eso es que le he pedido el pronunciamiento a la contralora .

Por su parte, el exdiputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), quien trabajó legislativamente en estas materias, declaró que claramente hay un acto ilegal y queremos que la Contraloría se pronuncie porque sabemos que el ministro Quiroz ha cometido algunos hechos como las colusiones. Entonces, no queremos que se esté legalizando empresas que por la Corte Suprema fueron declaradas ilegales dos veces .

En la misma línea, advirtió que se están saltando incluso el Congreso, porque hay una ley para legalizar los casinos online. Queremos que se manifieste la contralora al respecto porque vemos que hay un hecho ilícito y se cae el discurso de transparencia de este Gobierno .

Quieren recaudar a la mala impuestos de empresas ilegales, entonces derechamente digámosle a la gente y pongámosle Rut al Tren de Aragua para que recaudemos también los impuestos por el narcotráfico. Esto es un chiste. Queremos explicaciones y que se manifieste la contralora al respecto , subrayó.