Coquimbo, 19 de julio de 2026. En la comuna de Coquimbo en el sector rural de Tambillos el Ejercito de Chile realiza el rescate de familias aisladas con maquinaria pesada debido a la activación de quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) valoró la decisión del Presidente José Antonio Kast de decretar estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, debido a los efectos del sistema frontal.

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) valoró la decisión del Presidente José Antonio Kast de decretar estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, debido a los efectos del sistema frontal.

El parlamentario, representante de Atacama, señaló que durante este domingo se comunicó directamente con el mandatario para solicitar la medida, argumentando que la emergencia requería mayores atribuciones y disponibilidad de recursos.

Según explicó, la medida entrega herramientas adicionales, fundamentalmente atribuciones a las Fuerzas Armadas y también disponibilidad de recursos y ejecución de acciones necesarias para evitar una situación que cada día se deteriora más con esta lluvia que persiste, particularmente en la provincia del Huasco, en Atacama, también la provincia de Copiapó y toda la Región de Coquimbo .

En esa línea, afirmó que la emergencia requería la declaración de estado de excepción constitucional y zona de catástrofe. Necesitamos recursos, que los militares tengan una presencia fuerte y activa. Creo que esto nos da las herramientas necesarias para aquello .

Mulet también resaltó que la medida permite reforzar las instrucciones a la población para que también obedezca y que de alguna manera se subordine, tomando las medidas necesarias por parte de las autoridades para evitar situaciones mayores .

Además, el parlamentario detalló que, principalmente en Huasco y Copiapó, tenemos puentes y carreteras cortadas, lugares aislados, sin agua potable, sin electricidad. No solo zonas pequeñas, sino que también áreas urbanas: la provincia del Huasco está prácticamente entera con problemas graves .

Por ello, insistió en que la declaración de catástrofe permitirá reforzar la respuesta del Estado y acelerar la llegada de apoyo a los territorios afectados, considerando que se requieren también recursos materiales, disponibilidad de recursos para contratación de más maquinaria, para reposición de caminos, agua potable y electricidad en distintas zonas de la provincia .

Finalmente, Mulet agradeció al Presidente Kast por acoger la solicitud, que nos haya escuchado y este lunes por la mañana haya decretado esta excepción constitucional de zona de catástrofe .