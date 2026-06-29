Mundaca defiende desalojos y prioriza viviendas para quienes esperan hace años

Valparaiso, 27 de abril 2026 El gobernador regional Rodrigo Mundaca durante la inauguracion de la Plaza Los Inmigrantes, ubicada en el cerro Concepcion Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

El gobernador de Valparaíso respaldó el proceso que continuará en la megatoma de San Antonio y afirmó que quienes llevan años esperando una vivienda deben tener prioridad en las soluciones habitacionales.

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respaldó la continuidad del proceso de desalojo en la megatoma de San Antonio y aseguró que las ocupaciones irregulares de terrenos no pueden transformarse en una práctica habitual en el país.

Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, donde ambas autoridades abordaron el futuro de los asentamientos informales en la región y coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas medidas para enfrentar el problema. "Yo creo que tampoco se puede naturalizar el que nos estemos tomando terrenos como una cuestión de todos los días", afirmó Mundaca.

Consultado por la situación de la Toma Centinela, el gobernador sostuvo que el proceso deberá considerar las particularidades de cada caso y aseguró que donde corresponda será necesario avanzar con erradicaciones. "Habrá que erradicar donde hay que erradicar", señaló.

Mundaca también abordó el debate sobre quiénes deberían tener prioridad en una eventual solución habitacional en los terrenos expropiados de San Antonio. En ese contexto, sostuvo que los primeros beneficiados deben ser quienes han seguido los canales establecidos para acceder a una vivienda.

"Los que están primero en la fila. Porque me lo dicen permanentemente. Aquellos que tienen ahorro previo. Aquellas personas que llevan 16 años esperando por una vivienda propia", afirmó.

Durante la reunión, el ministro Iván Poduje valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Regional y anunció que ambas instituciones buscarán avanzar en un nuevo convenio para enfrentar la realidad de los asentamientos informales en Valparaíso.

El secretario de Estado destacó además la propuesta del gobernador para ampliar la colaboración entre ambas entidades.

"Ha sugerido una idea que me parece muy buena, que es tener un convenio GORE-Minvu 2 para todos los asentamientos informales que tenemos en la región, que son muchos", indicó.

Por su parte, Mundaca explicó que la región enfrenta una realidad distinta a la de años anteriores y planteó que un nuevo acuerdo permitiría distinguir los asentamientos que requieren erradicación de aquellos donde es posible avanzar en procesos de regularización y desarrollo urbano. "Me importa construir viviendas y me importa construir barrios", concluyó.