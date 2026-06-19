Muñoz y menores haitianos: "El problema es que instituciones no se coordinan"

Archivo - Chile.- Exdefensora de la Niñez critica al Gobierno por desvinculación de Isabel Amor - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 19 Jun. (ATON) -

La exdefensora de la Niñez recordó que una ley de 2022 las obliga a actuar de forma mancomunada, y recordó que en 2023 tuvo información sobre los vuelos chárter.

La exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, criticó la manera en que el Estado nacional ha abordado el tema de la migración, a propósito del ingreso irregular de menores haitianos bajo la figura de reunificación familiar.

"Acá el problema es que las instituciones no se coordinan y eso me causa profunda molestia, porque desde el año 2022 tenemos una Ley de Garantías que las obliga a actuar de forma mancomunada, aunque siempre debieron hacerlo. Lo que no puede pasar es que los niños que entran a Chile desaparezcan y no se haga trazabilidad de ellos", dijo la abogada en Radio 13C.

Muñoz destacó el hecho de que "el Presidente Kast haya liderado este tema y asumido la urgencia que reviste encontrar a estos niños y niñas. Y junto con hallarlos, espero que se aborde la deficiencia en información y coordinación del Estado en este tema, independiente de que sean menores chilenos o extranjeros".

Quien fue la primera defensora de la Niñez entre junio de 2018 y mayo de 2023 recordó que "tuve un reporte en febrero de 2023, cuando la subsecretaria de la Niñez de la época (Yolanda Pizarro Carmona) me comunicó que se había recibido información de la llegada de un vuelo chárter con 76 niños y con 70 adultos provenientes de Haití, y que se estaban haciendo todas las coordinaciones con la PDI y con el Servicio de Migraciones. Se dijo que los niños venían con sus documentos en regla y acompañados por personas con las que tenían vínculos familiares".

Según Muñoz, "la subsecretaria me comentó que se había enterado de la llegada de otros vuelos, por lo que le comenté que había que poner ojo con este tema para evitar ilícitos y tráfico de migrantes".

La exdefensora de la Niñez agregó que "la subsecretaria acogió una propuesta que le hice de fijar una mesa de trabajo para abordar la situación de los niños haitianos que pudieran llegar, con Migraciones, el Ministerio del Interior y a la PDI".

La abogada Muñoz precisó que "los municipios deben tener un rol central en la búsqueda de estos menores, en base a información que debe estar sobre sus documentos y lugares de residencia, y también de su asistencia, por ejemplo, a colegios y a centros de salud".

"No existe mucha posibilidad de que desaparezcan, salvo que hablemos de una situación distinta, o que no fueron vinculados con familiares o que ingresaran con otros fines, que es algo que la Fiscalía debe determinar, puntualizó.

De acuerdo a Muñoz, "el proceso de reunificación familiar parte de la base de que la tramitación se hace antes de llegar a Chile, por lo que el niño viene con la visa de reunificación estampada en su documentación".

"Si ese proceso se ha hecho de manera correcta, el problema está en el control migratorio. Y si el inconveniente está en cómo se realiza la reunificación, el proceso está fallando antes, en la etapa que tiene que ver con Migraciones, que debe hacer establecer vínculos de parentesco", explicó.

La abogada agregó que "estos niños vienen de una situación compleja, arrancando de un Estado fallido. No vienen de vacaciones, sino que a instalarse por medio de la reunificación, que supone que el familiar que está acá tiene residencia definitiva".