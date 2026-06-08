Nacional libertarios y republicanos presentarían hoy la AC contra Grau

Santiago, 26 de mayo de 2026. El Presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser junto su Directiva Nacional y parlamentarios del Partido, ofrecen un punto de prensa con motivo de acusacion constitucional contra el ex ministro Grau. Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El libelo se basa en las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno de Gabriel Boric, que arrojó un desfase superior a los US$10.500 millones en la proyección de deuda pública para este año.

Diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano presentarían hoy la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por vulnerar la Ley de Administración Financiera del Estado y afectar la credibilidad financiera del país.

El libelo se basa en las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno de Gabriel Boric, que arrojó un desfase superior a los US$10.500 millones en la proyección de deuda pública para este año.

La acusación fue anunciada el 26 de mayo pasada por diputados de ambas colectividades. Se requieren al menos 10 firmas de parlamentario para impulsar el libelo. En el oficialismo no hay acuerdo, incluso en RN y la UDI se oponen debido a que perjudica la megarreforma.

Al anunciar la acusación, jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que "cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado".

"El país merece saber si aquí hubo negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras que terminaron comprometiendo las finanzas públicas y el futuro económico de Chile", subrayó.

En tanto, en esa misma oportunidad, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, a través de su cuenta de X, afirmó que "acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo".

"No es un juicio político: son hechos aritméticos. La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden", añadió el parlamentario.

La publicación del diputado Moreno fue respondida por el presidente del PNL, Johannes Kaiser, quien manifestó: "Muy bien. Trabajaremos juntos este tema".

De hecho, el 28 de mayo, Kaiser confirmó que "vamos a presentar la acusación llueva o truene. Respecto de lo que es el trabajo técnico, es un tema que tienen que ver los comités, yo espero por supuesto que presentemos un texto conjunto" con el Partido Republicano.

"La acusación constitucional va sí o sí, nos comprometimos en esta materia. Somos un partido serio, esta es una iniciativa que nace de nuestros parlamentarios que quieren cumplir con lo que es su obligación", enfatizó Kaiser.