Nain-Retamal 2.0: Comisión aprobó aumentar sanciones por insultos a policías

Santiago 16 de abril 2023 El Gobierno presentó el plan “Calles sin Violencia”, el cual consiste en una serie de medidas para combatir la delincuencia en 46 zonas del país, donde se concentran una mayor cantidad de delitos violentos y homicidios. El plan - JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara respaldó en general proyecto de la Bancada de Renovación Nacional que busca fortalecer la protección de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley impulsado por la Bancada de Renovación Nacional para fortalecer la protección de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, mediante el aumento de sanciones para quienes los insultan, maltratan o agredan en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa, conocida como Agenda Nain-Retmal 2.0, recibió un importante impulso luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidiera otorgarle urgencia legislativa, permitiendo acelerar su tramitación.

Tras esta aprobación en general, la Comisión iniciará ahora una ronda de audiencias con expertos, para posteriormente avanzar a la discusión y votación en particular del articulado. Además, durante las próximas sesiones, se continuará discutiendo el proyecto que establece la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de franco.

La sesión contó además con la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien siguió de cerca el debate de una iniciativa que busca reforzar el respeto y respaldo institucional hacia las policías.

Tras la votación, el diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad y autor de la iniciativa junto a la Bancada RN, valoró el respaldo transversal que obtuvo el proyecto.

Creo que hay que dar señales claras, y hoy día se dio una de ellas. Vamos a avanzar en esta ley tan importante que es para la seguridad y protección de nuestros carabineros y de la Policía de Investigaciones , dijo.

En tanto, el diputado Francisco Orrego agregó que no hay ninguna política de seguridad pública que pueda tener éxito sin policías empoderadas y respetadas. Por eso es necesario que quienes han socavado por años la autoridad de Carabineros sepan que esto cambió, y que desde hoy los Carabineros no aceptarán más insultos y menoscabos en una mal entendida libertad de expresión .