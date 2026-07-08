Nanosatélite chileno Suchai-4 ya se encuentra en órbita a 520 kilómetros

El Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile se prepara para marcar un nuevo hito en la historia de la ciencia nacional. Foto U. de Chile - U. de Chile

Santiago 8 Jul. (ATON) -

"Ahora entramos en una etapa crucial: junto a radioaficionados de todo el mundo y estudiantes chilenos, estamos a la espera de captar las primeras señales que nos confirmen que el Suchai-4 está activo y listo para comenzar a ser comandado", explicó Marcos Díaz, investigador principal del proyecto.

El nanosatélite chileno Suchai-4 fue lanzado exitosamente al espacio en un cohete Transporter-17 de SpaceX, en una operación que contó con la participación de la empresa italiana D-Orbit. El pequeño aparato quedó en una órbita polar sincrónica con el Sol, a unos 590 kilómetros de altitud.

El dispositivo tipo CubeSat, desarrollado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, despegó en la madrugada del martes desde el Complejo de Lanzamiento Espacial de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, Estados Unidos.

Marcos Díaz, académico de la FCFM e investigador principal del proyecto, destacó que "el principal logro tecnológico de esta misión fue integrar diversos instrumentos en un espacio tan reducido, logrando que el satélite opere con un nivel de autonomía y precisión inéditos para nosotros".

"Ahora entramos en una etapa crucial: junto a radioaficionados de todo el mundo y estudiantes chilenos, estamos a la espera de captar las primeras señales que nos confirmen que el Suchai-4 está activo y listo para comenzar a ser comandado", explicó.

Con un peso de tan solo cinco kilos y un volumen de cinco litros, el Suchai-4 operará como un verdadero laboratorio autónomo en órbita. A diferencia de sus predecesores, cuenta con un sistema de control de apuntamiento fino de alta precisión, que le permitirá probar un nuevo sistema de comunicación óptica por láser hacia la Tierra.

Además, evaluará sistemas de radio LoRa (Long Range) para extraer datos desde zonas remotas, llevará un telescopio que cubre el espectro ultravioleta e infrarrojo cercano, y observará muestras biológicas para estudiar su reacción al ambiente espacial.