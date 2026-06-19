Naudon: "En 2036 la población chilena total va a comenzar a disminuir"

Santiago 13 de julio 2025. Vida diaria en la comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

La presidenta de la comisión Chile Renace, María José Naudon, abordó los objetivos de la instancia que busca avanzar en medidas por la crisis de natalidad en el país.

La presidenta de la comisión Chile Renace, María José Naudon, abordó los objetivos de la instancia, presentada por el Gobierno, que busca avanzar en medidas por la crisis de natalidad en el país.

En conversación con EmolTV, Naudon señaló que el llamado es a "observar las causalidades que existen en torno a este fenómeno. Nosotros sabemos que esta no es una situación monocausal sino que son muchos elementos los que están permeando".

La presidenta de Chile Renace reconoció que "el objetivo no es volver a la tasa de reposición, ese sería un objetivo que está fuera de las capacidades que tenemos. Es bastante irreal por la experiencia que hay en el mundo. Pero sí tiene como objetivo desacelerar la caída, que ya es muy importante, y producir un alza parcial, podríamos decir, e idealmente sostenida de la tasa".

"Estas no solamente son políticas de largo plazo, son políticas de Estado. Por esa misma naturaleza exceden con mucho a un gobierno y, por lo tanto, requieren consensos amplios, necesitan acuerdos transversales para que efectivamente puedan proyectarse en el tiempo. Los resultados aquí son, por su naturaleza, de largo plazo", indicó.

Naudon explicó aue la comisión está compuesta por 16 personas que tienen "trayectoria técnica y expertise muy específico en estos temas. Son personas que tienen un enorme conocimiento, no solamente en la realidad chilena sino que en la realidad internacional, lo que permite una capacidad de empezar a trabajar desde otro lugar".

Y manifestó que "un desafío que es que lo que entreguemos sean propuestas concretas, no declaraciones de principios".

La líder de la comisión dijo que "sabemos que en el año 2028, si seguimos así, las muertes van a superar a los nacimientos en nuestro país y que en el año 2036 la población total chilena va a comenzar a disminuir".

En esa línea, detalló que "la tasa de natalidad del 0,99 cambia negativamente a 0,79 si sacamos los hijos de madres migrantes".

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