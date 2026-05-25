Naufragio en Talcahuano: Dos muertos y dos tripulantes rescatados con vida

Talcahuano, 25 de mayo de 2026. Volcamiento de lancha a motor, Maria Elena II, en la comuna Talcahuano. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

Esta tarde se conocieron las identidades de las víctimas fatales, se trata de Boris Ceballos y Leonardo Muñoz, quienes estaban a bordo de la embarcación que naufragó a unas 12 millas mar adentro, a la altura del sector Tumbes. La Armada informó inicialmente de tres personas, pero eran cuatro.

Aunque la Armada inicialmente informó de tres personas desaparecidas en el naufragio acontecido este lunes en Talcahuano, finalmente eran cuatro los tripulantes, de los cuales dos fallecieron y otros dos fueron rescatados con vida.

Según informó Radio Bío Bío, esta tarde se conocieron las identidades de las víctimas fatales, se trata de Boris Ceballos Seguel y Leonardo Muñoz Álvarez, quienes estaban a bordo de la embarcación que naufragó a unas 12 millas mar adentro, a la altura del sector Tumbes.

La Fiscalía estaría investigando, a través de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, una eventual sobrecarga de la embarcación que se dedicaba a la captura de jibia.

La nave siniestrada zarpó desde la bahía de San Vicente y aunque informó a la Armada que lo hacía con sólo tres tripulantes, finalmente eran cuatro.

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, informó que los dos náufragos rescatados con vida fueron trasladados al Hospital Las Higueras y se encuentran en buenas condiciones de salud.