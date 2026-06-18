Netanyahu anuncia que tropas israelíes seguirán en Líbano pese a pacto EEUU-Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su visita al sur de Líbano REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL 13/4/2026 - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Siguiendo la línea de las declaraciones realizadas anteriormente por otros miembros de su Gabinete, el primer ministro ha insistido en que los militares israelíes se mantendrán en la "zona de seguridad" establecida a pesar del rechazo del presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado este jueves que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo "que sea necesario" a pesar de que la tregua en territorio libanés forma parte del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Netanyahu, siguiendo la línea de las declaraciones realizadas anteriormente por otros miembros de su Gabinete, ha insistido en que los militares israelíes se mantendrán en la "zona de seguridad" establecida a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara públicamente esta semana la postura del Gobierno israelí por considerarla excesivamente agresiva dadas las circunstancias.

Además, Teherán sigue insistiendo en que la retirada total de las tropas israelíes de la zona es "indispensable" en el marco del acuerdo, que según ha explicado incluye la cuestión libanesa ya en el primer párrafo del documento firmado.

"Restableceremos la seguridad y la prosperidad en las localidades del norte", ha aclarado Netanyahu, una semana después de que las autoridades hayan destinado una gran suma de dinero a esta zona para mejorar la seguridad de la población, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

"Eso requiere mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano y requiere que no nos marchemos de allí mientras las necesidades de seguridad de Israel así lo exijan", ha sostenido.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que las autoridades israelíes estarían tratando de negociar esta cuestión con Estados Unidos, si bien el Ejército ha publicado un mapa actualizado de la zona de actuación en territorio libanés y apostando por mantener su presencia en contra también de la postura libanesa.