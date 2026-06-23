Nicolás Grau: No he cometido ningún ilícito y la acusación no tiene mérito

Valparaiso, 23 de junio 2026 Punto de prensa del exministro de Hacienda Nicolas Grau tras la Acusacion Constitucional en su contra en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 Jun. (ATON) -

El exministro insistió en su postura tras la votación en su contra en la Cámara de Diputados, que envió su caso al Senado.

El exministro Nicolás Grau insistió en que la acusación constitucional en su contra es errada, pese a que la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas voto a favor del libelo en su contra, por lo que el martes que viene el Senado lo abordará como jurado.

El resultado fue de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

"Junto con mi equipo iré la semana que viene al Senado a exponer con humildad y mucha convicción el convencimiento de que en esto tenemos la razón, de que no he cometido ningún ilícito y que por lo tanto la acusación no tiene mérito", dijo Grau.

Quien fue secretario de Estado en Economía y en Hacienda del gobierno del expresidente Gabriel Boric no respondió preguntas de la prensa en el Congreso y añadió que "este es un resultado que da la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas, que fue elegida así democráticamente. Era esperado, pero el resultado fue más ajustado de lo que teníamos en consideración".

"Agradezco a todos quienes han participado de este proceso, partiendo por la comisión y por su presidenta, la diputada Marcela Hernando, y también a sus distintos miembros, incluido el diputado Luis Sánchez, quien votó a favor. Creo que en la comisión que revisó esta acusación hubo un muy buen trabajo", dijo.

Segú Grau, "ninguna de las personas que fueron a exponer allí apoyaron de manera explícita la acusación, y eso hizo que diputados y diputadas que no necesariamente tenían un juicio formado fueran a la comisión a escuchar y dejarse persuadir respecto de los buenos argumentos que se plantearon. Eso hizo que tuviéramos un tan buen resultado en esa comisión".

También precisó que "agradezco a quienes no compartiendo mis ideas políticas dejaron de lado esas diferencias y han votado revisando el mérito de la acusación, que es justamente lo ahora nos convocaba. También agradezco a todo el equipo, partiendo por el abogado Patricio Zapata, quien hizo una muy buena defensa".

Grau puntualizó que "me he sentido muy apoyado por todo el arco del progresismo, más allá de que siempre hay muchos comentarios que se hacen antes. El mundo progresista estuvo totalmente apoyando esto, aunque ello no significa que estemos de acuerdo en todo. Pero hay un convencimiento transversal respecto de que esta acusación no tenía mérito".

Por último, Grau dijo que "iremos con la misma tranquilidad y humildad mostrada ahora al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad, y por eso respeto mucho lo que votaron los representantes de la ciudadanía".