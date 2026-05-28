"Ninis" de 18 a 24: Un millón de jóvenes del Reino Unido no estudia ni trabaja

Santiago, 21 de junio 2022. Cientos de jovenes celebran el dia del Skate en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

La cifra durante los tres primeros meses de 2026 supone un aumento de 89.000 jóvenes con respecto al año anterior y de 55.000 con respecto al cuarto trimestre de 2025.

El número de jóvenes de entre 16 y 24 años en Reino Unido que ni estudian ni trabajan ni recibían formación alcanzó en el primer trimestre de 2026 un total de 1.012.000 personas, el equivalente al 13,5% de este rango de población en el país y el peor dato "en más de 12 años", según la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

La cifra de "ninis" en Reino Unido durante los tres primeros meses de 2026 supone un aumento de 89.000 jóvenes con respecto al año anterior y de 55.000 con respecto al cuarto trimestre de 2025, concentrándose este incremento principalmente entre los varones, con una variación interanual al alza de 55.000, frente al aumento de 34.000 de las mujeres.

De este modo, del total de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, 553.000 eran varones y 459.000 eran mujeres jóvenes.

Se estima que se encontraban en esta categoría el 14,4% de los hombres jóvenes, un aumento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior y de 1,1 puntos porcentuales con respecto al trimestre precedente, así como el 12,5% de las mujeres jóvenes, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior y de 0,3 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2025.

Limitando a los mayores de edad, el número total de personas de entre 18 y 24 años que no estudiaban ni trabajaban era de 928.000, lo que representa un aumento de 74.000 con respecto al año anterior y de 38.000 con respecto al trimestre anterior.

GENERACIÓN PERDIDA

El anuncio de los datos de la oficina estadística del Reino Unido coincide con la publicación del informe independiente encargado por el Gobierno británico a Alan Milburn, exministro de Sanidad del país, sobre la situación del mercado laboral y los jóvenes.

El documento advierte de que Reino Unido se enfrenta a una brecha generacional, que no es solo un problema crónico, sino que está empeorando, puesto que no se trata únicamente de desempleo juvenil temporal, sino de uno más profundo, como es la desconexión de los jóvenes del mercado laboral.

"Casi el 60% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan están económicamente inactivos. No solo están sin trabajo, sino que ni siquiera lo buscan", avisa el autor del informe, para quien resulta alarmante que 6 de cada 10 jóvenes que no estudian ni trabajan nunca hayan tenido un empleo, frente a los 4 de cada 10 de 2005.

"Corremos el riesgo de tener una generación perdida", sentencia Milburn, para quien esta situación es intolerable y representa "una crisis moral" que además tiene consecuencias económicas.

En este sentido, al margen del coste para la autoestima y la salud de cada mes que un joven pasa alejado de la educación o el trabajo, la situación representa un coste de ingresos futuros para estas personas, incluso si se reincorporan al mercado laboral, ya que perderán hasta 300.000 libras esterlinas (346.500 euros) en ingresos a lo largo de su vida.

Además, hay un costo para el contribuyente y para la economía, ya que a más tiempo que esté un joven sin trabajar ni estudiar, más difícil y costoso será ayudarle a reinsertarse al mercado laboral, por lo que se estima que el coste anual acumulado de alrededor de un millón de 'ninis' asciende a 125.000 millones de libras esterlinas (144.365 millones de euros).

"Esto es más de lo que gastamos en educación cada año. La cuestión ya no es si la situación actual es asequible, sino si es sostenible", advierte Milburn, para quien la desvinculación juvenil se está convirtiendo rápidamente "en un riesgo económico estratégico para Reino Unido".

"No podemos quejarnos de la escasez de mano de obra, el bajo crecimiento, el aumento de los costes del bienestar social y la presión sobre los servicios públicos mientras permitimos que el talento de casi un millón de jóvenes se desperdicie", defiende.