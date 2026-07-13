Niño de 12 años murió y su hermana de 3 está desaparecida por incendio en Colina

Santiago, 21 de Abril 2023. Un incendio se registra en una camara electrica en la calle de guardia vieja con Barcelona en la comuna de Providencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Por causas que se investigan, las llamas surgieron en un inmueble ubicado en calle Puerto de Palos con Rodrigo de Triana, Villa Las Américas. El fuego se propagó a otras viviendas.

Un menor de 12 años murió y su hermana de 3 se encuentra desaparecida debido a un incendio que se registró hoy en la madrugada en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

Por causas que se investigan, las llamas surgieron en un inmueble ubicado en calle Puerto de Palos con Rodrigo de Triana, Villa Las Américas. El fuego se propagó a otras viviendas.

Al respecto, el coronel de Carabineros Cristian Morgenstern informó que "tenemos contabilizado por el momento 12 casa habitaciones, las cuales eran casas que se encontraban pareadas".

"Ya hemos dado con el hallazgo de un niño y nos falta un niño que nos falta ser encontrado. Estamos hablando de dos menores de edad", añadió el coronel prefecto de Santiago Norte.

Po su parte, el fiscal Felipe Olivare señaló que "pasada las 4 de la madrugada en la Villa Las Américas se provoca un incendio, al aparecer por un sobrecalentamiento de un calefactor".

Además, Olivari confirmó "la muerte de una persona que aún no se puede identificar, pero todo hace indicar que sería un menor de edad de 12 años".

"Aún está desaparecida su hermana, una menor de 3 años", agregó el fiscal. En el lugar continúan las labores de búsqueda.