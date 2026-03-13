Nueva Cadem: 56% valora a Kast, pero casi la mitad cree que Chile retrocedió

Santiago 12 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en la tradicional Oracion Ecumenica por Chile y el Nuevo Gobierno, en la Catedral de Santiago Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 13 Mar. (ATON) -

Atributos como la capacidad para gestionar relaciones internacionales, hacer crecer la economía o mantener el orden público fueron bien valorados, en contraste con temas de medioambiente y promover la equidad de género.

La primera medición de opinión pública tras el cambio de mando muestra que el Presidente José Antonio Kast inicia su gestión con un 56% de imagen positiva, cifra similar a la que obtuvo Gabriel Boric en su primera semana (57%).

Sin embargo, su nivel de rechazo es más alto: 39% frente al 30% que registró su antecesor. El respaldo es especialmente fuerte entre los mayores de 55 años, donde alcanza un 69%, mientras que entre los jóvenes llega solo al 40%.

En cuanto a atributos de gestión, los encuestados destacan su capacidad para gestionar las relaciones internacionales de Chile (64%), su capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo (60%) y su capacidad para mantener el orden público (60%). En contraste, los aspectos con menor identificación son cuidar el medioambiente (41%) y promover la igualdad de género (29%).

Respecto a características personales, Kast es percibido como un líder con autoridad y liderazgo (62%), sólido y consistente (52%) y que comunica bien (52%). En el plano político, se le reconoce tener un diagnóstico claro sobre la situación política y social de Chile (55%), dar garantías de gobernabilidad (51%) y tener buenas ideas y programa de gobierno (51%).

El cambio de mando también fue evaluado positivamente: 88% valoró la ceremonia, 90% la consideró reflejo del respeto institucional, 88% estimó que impacta favorablemente la imagen internacional y 87% la calificó como uno de los principales hitos democráticos del país.

De cara al futuro, 56% cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno, mientras que 54% identifica como su principal promesa cerrar las fronteras para terminar con la inmigración ilegal .

Finalmente, la figura de la primera dama, María Pía Adriasola, también aparece en la encuesta: 75% declara conocerla o haber oído hablar de ella y 57% manifiesta una imagen positiva.