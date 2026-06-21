Nueve de cada diez israelíes creen que Irán venció en conflicto con EE.UU.

Un marine a bordo del transporte anfibio 'USS New Orleans' durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. / Europa Press REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que - Europa Press

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Un 48% apuesta por continuar la ofensiva en Líbano, aunque cueste un enfrentamiento con el Presidente norteamericano Donald Trump.

Nueve de cada diez israelíes creen que Irán ha salido victorioso de la guerra contra Estados Unidos e Israel, según una encuesta realizada luego de la firma del acuerdo preliminar entre Washington y Teherán, un preacuerdo que comporta importantes ventajas económicas para los iraníes.

Según una encuesta de la Universidad Hebrea, un 92,1% de los consultados sostiene que el acuerdo inicial es un revés para los intereses de Israel y de Estados Unidos, y un 82,9% dice que la campaña militar contra Teherán terminó dañando a largo plazo los intereses de seguridad de Israel.

La figura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sale bastante perjudicada del sondeo, pues un 72,5% señala que el mandatario miente cuando dice que Israel logró importantes triunfos durante el conflicto.

Y casi un 88% considera que el país no consiguió todos los objetivos que se ha marcado o solo alcanzó algunos de ellos.

Un 56,4% cree que la gestión de Netanyahu en la guerra ha sido un fracaso, y un 48,2% ve como única salida continuar con la operación militar en Líbano, pese al riesgo de que fracasen las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y de enfurecer todavía más con ello al Presidente norteamericano, Donald Trump.

La encuesta fue realizada por el Instituto Agam en colaboración con la Universidad Hebrea entre el 17 y el el 20 de junio.

El sondeo incluyó a 3.644 israelíes mayores de 17 años, seleccionados mediante una muestra ponderada para reflejar la composición de la población.

EUROPA PRESS