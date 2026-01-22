Nuevo balance: 878 viviendas destruidas, 18 incendios siguen activos

Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en el sector san Jorge, sector rural de la comuna de Concepcion. Lukas Jara/Aton Chile - LUKAS JARA/ATON CHILE

Santiago 22 Ene. (ATON) -

Respecto a las alertas SAE, Senapred informó que se han emitido 211 mensajes de evacuación en las zonas afectadas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance de la emergencia forestal, confirmando que la alerta roja se mantiene en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía.

Según la entidad, el número de viviendas destruidas aumentó a 878: 242 en Ñuble, 633 en Biobío y tres en La Araucanía. Además, se registran 15 inmuebles con daños menores. La cifra de damnificados asciende a 20.432 personas, de las cuales 625 permanecen en albergues. El número de fallecidos se mantiene en 21, igual que en el reporte anterior.

Respecto a las alertas SAE, Senapred informó que se han emitido 211 mensajes de evacuación en las zonas afectadas. El 18 de enero fue la jornada con mayor número de envíos, alcanzando 87 notificaciones.

El Presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta de X, destacó que ya comenzaron a llegar las viviendas de emergencia a las regiones afectadas.

REPORTE DE CONAF

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) detalló que actualmente se combaten 18 incendios forestales:

Región de La Araucanía (alerta roja regional)

-Lingue Bajo, Lumaco: 462,6 hectáreas.

-Santa Cruz, Collipulli: 657 hectáreas (sin alerta roja comunal).-Alboyanco, Angol: 1.945 hectáreas.

Región del Biobío (alerta roja regional)

-Trinitarias, Concepción: 15.438 hectáreas.

-Rancho Chico, Concepción: 7.185 hectáreas.

-Rucahue Sur, Laja: 4.123 hectáreas.

Región de Ñuble (alerta roja regional)

-Rahuil Bajo, Ránquil: 500 hectáreas.

-Monte Negro, Quillón: 1.500 hectáreas.

-Perales Biobío, Ránquil: 5.100 hectáreas.

-Reserva Ñuble, Pinto: 36,2 hectáreas.

Incendio interregional (Ñuble y Biobío)

-San Lorenzo, Quillón y Florida: 4.214 hectáreas.