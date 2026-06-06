Chile.- Nuevo nanosatélite chileno Suchai-4 será puesto en órbita en cohete de Space X

El Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile se prepara para marcar un nuevo hito en la historia de la ciencia nacional. Foto U. de Chile - U. de Chile

Santiago 6 Jun. (ATON) -

Se trata de un nanosatélite tipo CubeSat de 5 litros y 5 kilos, que será puesto en una órbita a 590 kilómetros de altura de la Tierra. El lanzamiento está previsto para el 8 julio desde Estados Unidos en un cohete de Space X, la agencia espacial de Elon Musk.

El Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile se prepara para marcar un nuevo hito en la historia de la ciencia nacional.

Se trata del Suchai-4, un nanosatélite tipo CubeSat de 5 litros y 5 kilos, que será puesto en una órbita a 590 kilómetros de altura de la Tierra. El lanzamiento está previsto para el 8 julio desde Estados Unidos en un cohete de Space X, la agencia espacial de Elon Musk.

Esta misión representa la continuación metodológica de los aprendizajes obtenidos en las misiones espaciales previas: Suchai, Suchai-2, Suchai-3 y PlantSat.

En este sentido, el decano de la FCFM, Francisco Martínez, informó que "60 experimentos estarán en este nanosatélite de 5 litros, que incorpora biología espacial, instrumentación nueva que permite relocalización y percepción de partículas, y comunicaciones".

"Es un conocimiento y una tecnología muy fina, de alta precisión, hecha completamente en Chile, formando nuevos expertos y nuevas generaciones que se renuevan año a año en este conocimiento espacial. La Facultad sigue apoyando con mucha fuerza esta innovación y los invita a los estudiantes que vengan a conocer y a ser parte de estas", añadió.

Una de las grandes diferencias del Suchai-4 frente a sus predecesores es que requiere y cuenta con un sistema de control de apuntamiento fino. Para lograrlo, el equipo de ingeniería desarrolló un sistema de propulsión y geolocalización sincronizado compuesto por ruedas de reacción, electroimanes, propulsores de gas frío y propulsores de plasma que son actuado a base de diversos sensores de estimación de orientación.

Esta precisión en el movimiento permitirá testear un pequeño telescopio UV y un nuevo sistema de comunicaciones ópticas (láser) dirigido hacia la Tierra. Además, probará sistemas de radio con tecnología LoRa, diseñada para extraer datos desde zonas terrestres alejadas e instrumentación para otro tipo de experimentos en el ambiente espacial.

El investigador principal del proyecto y académico de la FCFM, Marcos Díaz, detalló la importancia de estos avances. "El gran salto del Suchai-4 es que probaremos las capacidades de autonomía del sistema, operando como un laboratorio espacial flexible y que procesa y aprende. Logramos miniaturizar e integrar tecnologías que nos permiten apuntar el satélite con precisión", explicó.

El satélite operará de forma remota transportando diversos experimentos para evaluar la tecnología y cómo los sujetos de prueba reaccionan al ambiente espacial. En el ámbito de la instrumentación física, incorpora un telescopio que cubre desde el espectro ultravioleta (UV) hasta el infrarrojo cercano, junto con magnetómetros, detectores de partículas y un sistema para evaluar nuevos transistores de grafeno.