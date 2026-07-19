Nuevo rescate de carabineros en Ovalle: Evacuaron abuela, nieta y dos menores

Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 19 Jul. (ATON) -

A este procedimiento se sumó un nuevo rescate en el sector de Trapiche, donde otra familia fue evacuada junto a sus cuatro perros, demostrando nuevamente el compromiso de Carabineros por resguardar no solo la vida de las personas, sino también la de sus mascotas.

Desde las primeras horas de este domingo, Carabineros retomó los operativos de rescate en las zonas más afectadas por el sistema frontal que impacta a la región de Coquimbo. El trabajo coordinado, profesional y especialista del GOPE y de la Sección Aérea permitió evacuar a cinco personas que permanecían aisladas en el sector de Talhuén, en la comuna de Ovalle.

Se trata de una familia integrada por una abuela, su nieta y los dos hijos de esta última, quienes no podían salir del lugar debido al aumento del caudal y las complejas condiciones del terreno. Gracias al despliegue aéreo de Carabineros, todos fueron trasladados de forma segura.

A este procedimiento se sumó un nuevo rescate en el sector de Trapiche, donde otra familia fue evacuada junto a sus cuatro perros, demostrando nuevamente el compromiso de Carabineros por resguardar no solo la vida de las personas, sino también la de sus mascotas, que muchas veces son consideradas un integrante más del grupo familiar.

Precisamente, a partir de este tipo de procedimientos, la institución reiteró un llamado a quienes deban ser evacuados junto a sus animales de compañía a que, en la medida de lo posible, cuenten con correas, arneses, cuerdas o algún elemento que permita sujetarlos de forma segura.

Esto facilita el trabajo de los rescatistas y reduce los riesgos durante las maniobras aéreas, considerando que, producto del estrés y el miedo propios de una emergencia, las mascotas pueden reaccionar de manera instintiva o defensiva al momento de ser manipuladas por personal ajeno a su entorno.

Estos rescates se suman a los realizados durante las últimas horas en distintos puntos de la provincia de Limarí, donde familias completas debieron ser evacuadas desde Monte Patria, Lagunillas y Trapiche. Con ello, la cifra de personas rescatadas por vía aérea ya supera las 30, además de más de 15 mascotas puestas a salvo gracias al trabajo de los equipos especializados.

El reforzamiento de estos operativos fue posible luego de que, durante la noche del sábado, un segundo helicóptero de Carabineros arribara a la Región de Coquimbo para apoyar las labores de emergencia, incrementando la capacidad de respuesta frente a los múltiples requerimientos que continúan registrándose en la zona.

Carabineros destacó la preparación y el profesionalismo del personal del GOPE y de la Sección Aérea, cuyos equipos han debido enfrentar condiciones meteorológicas adversas para llegar hasta sectores completamente aislados, priorizando siempre la protección de la vida de las personas.

La institución mantendrá su despliegue en toda la Región de Coquimbo mientras persistan las condiciones de emergencia y reiteró el llamado a la comunidad a colaborar con las evacuaciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.