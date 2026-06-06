Nuevo "turbazo" a adulta mayor, ahora en la comuna de El Bosque de la RM

Chile.- PDI investiga homicidio de un hombre que sufrió "encerrona" en La Pintana - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El asalto se produjo a las 22 horas del viernes en un domicilio de calle 18 de Septiembre, donde sujetos a rostro descubierto y armados ingresaron violentamente a la vivienda de la mujer y la redujeron para luego saquear el lugar.

Un nuevo "turbazo" afectó anoche a una adulta mayor en la capital, esta vez en la comuna de El Bosque, donde delincuentes ingresaron a la vivienda de la víctima de 68, la amenazaron con armas de fuego y escaparon con joyas y especies.

Según informó Carabineros, el asalto se produjo a las 22 horas en un domicilio de calle 18 de Septiembre, donde sujetos a rostro descubierto y armados ingresaron violentamente a la vivienda de la mujer y la redujeron para luego saquear el lugar.

Los delincuentes se apoderaron de joyas, artículos electrónicos y otras especies de valor para finalmente darse a la fuga con rumbo desconocido. Los antisociales cargaron todo en un vehículo y dejaron a la víctima conmocionada.

Carabineros concurrió al lugar y los antecedentes del caso se entregaron a la Fiscalía Metropolitana Sur. Este hecho se suma a otros que se han registrado en los últimos días que también han afectado a mujeres de edad avanzada.