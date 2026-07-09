Núñez por acuerdo PPD: "Se produjo una inyección de energía, de volver a creer"

Valparaiso, 8 de julio 2026 Punto de prensa del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y los senadores Ricardo Celis, Paulina Nunez y Loreto Carvajal tras comision de Trabajo Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, también dijo que "espero que hoy día tengamos un acuerdo con la senadora Vodanovic (...) creo que es vital retomar esas conversaciones, y hoy día las tenemos, tenemos una reunión".

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el acuerdo alcanzado con los jefes de bancada del PPD, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, sobre la rebaja de invariabilidad tributaria en el marco de la discusión por la megarreforma.

En conversación con Radio Infinita, Núñez adelantó que "espero que hoy día tengamos un acuerdo con la senadora Vodanovic (...) creo que es vital retomar esas conversaciones, y hoy día las tenemos, tenemos una reunión".

Y aseguró que "hoy día hay espacio para poder conversar con ellos, y, obviamente, así como lo hicimos ayer con los senadores del PPD, en algunos puntos que son relevantes, poder lograr un acuerdo".

Núñez relató que ayer "se produjo una especie de inyección de energía, de volver a creer en los acuerdos, en que el diálogo en la política es vital, en que en estos temas nos tenemos que entender, en que estamos todos empujando un proyecto que, sin duda, busca que el país crezca, se genere el empleo, se le dé certeza a las inversiones".

En cuanto a las críticas de la UDI por mantener el diálogo con la oposición, la senadora dijo que "ya llevo tantos años en política que uno como que se acostumbra, pero yo prefiero pecar de ingenua si el resultado es el que vimos ayer. Creo que es una muestra y es una tranquilidad a todo el país de que en el parlamento se sigue parlamentando, a pesar de algunos episodios".

"A mí me toca jugar otro rol, y eso es lo que creo que algunos todavía en estos casi cuatro meses no entienden. Yo presido el Senado", indicó.

Respecto a la posibilidad que el proyecto sea llevado ante el TC, Núñez afirmó que "desde el PS se deja muy claro que es para cuando eventualmente ya tengamos ley, por lo tanto, a la espera de ver cómo queda el texto".

"Ayer, cuando se recogió la propuesta de los senadores del PPD, quedó muy claro que descartaban ir al tribunal constitucional, porque la propuesta que recogió el Ejecutivo, o el 90%, como decía el senador Ricardo Celis, jefe de la bancada, no tiene atisbos de inconstitucionalidad, por lo por eso se descarta", subrayó.

En ese sentido, destacó que "si hoy tenemos acercamientos con el Partido Socialista, entonces, también se va descartando ir al Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso también es fruto de estos acuerdos, porque no se entiende que uno esté firmando algo o sea parte una mesa y, otro lado, anuncia una decisión totalmente contraria".